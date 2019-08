– En test på Olympiatoppen avdekket at jeg var på mosjonistnivå, forteller 25-åringen til TV 2.

Vi møter ham i Svolvær før første etappe av Arctic Race. Der forteller Sondre Holst Enger at det hele - etter en resultatløs vår - toppet seg under NM i juni. Der ble han nummer 50. Da skjønte han at noe var galt.

– Under NM syklet jeg mot gutter jeg vanligvis slår. Men denne gangen ble jeg knust. Da dro jeg på Olympiatoppen og tok en test. Den viste at jeg hadde 300 i terskelwatt. Vanligvis har jeg 380. Det var et tegn på at noe var galt, forteller Israel Cycling Academy-rytteren.

Overtrent

Det ble i etterkant konkludert med at han var overtrent.

– I vinter ville jeg forsøke to ting. Det ene var å holde matchvekten, slik at jeg slapp å tyne meg ned i vekt på våren. Dette for å unngå å bli syk. Så skulle jeg kjøre ekstra hardt på langturene. Det funket bra en stund. I sesongåpningen på Mallorca kjørte jeg veldig bra, og hang med en type som Alejandro Valverde i fjellene. Men så kom jeg til et punkt der kroppen begynte å respondere annerledes.

Han fikk derfor beskjed om å ta det med ro og sette bort sykkelen. I juli rørte han den knapt, men tok seg i stedet en skikkelig sommerferie.

– Overtrening kommer av at man har trent for hardt. Musklene sier fra at de har har fått nok. Det fins ikke noe medisin mot overtrening. Man må slappe av og ta livet med ro, og ikke stresse.

Frustrert

Denne sommeren står derfor i grell kontrast til juli måned for tre år siden. Da var han Sykkel-Norges nye stjerneskudd og imponerte med å kjempe om etappeseier i Tour de France, der hans beste resultat ble nummer 3.

– Det er litt frustrerende fordi jeg vil så mye. Når du da jobber så hardt for det, og så går motsatt vei, da er det ganske kjedelig. I tillegg er jeg på utgående kontrakt. Det er et ekstra stressmoment.

Horten-gutten har ikke fått tilbud om ny kontrakt i Israel Cycling Academy. Og må bruke høsten på å vise seg frem. Da er det ikke optimalt at han kun har to uker med trening i beina foran Arctic Race, som starter torsdag med en etappe fra Å til Leknes.

– Om noen vil ha meg? Vi får se. Jeg håper det. Jeg håper at de kan se på tidligere resultater. Jeg blir overrasket hvis ingen vil ha meg. Jeg har tross alt kjempet om seier i Tour de France, så noe annet vil være rart. Jeg er villig til å kjempe hardt for å snu trenden. Jeg kan komme tilbake. Det er ikke snakk om noe annet.