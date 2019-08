Abraham sviktet da Liverpool tok Supercup-seieren

Begge lag hadde hver sin omgang i ordinær tid, og scoringer fra Olivier Giroud og Sadio Mané sørget for ekstraomganger. Der scoret Mané sitt andre for kvelden, før Jorginho utlignet fra straffemerket. Dermed var det klart for straffesparkkonkurranse.

Der ble det scoret på de ni første straffene. Dermed måtte Tammy Abraham score for Chelsea, men Adrián reddet for Liverpool. På TV-bildene kunne man se at Liverpool-keeper Adrián gikk for tidlig ut fra linja, men VAR grep ikke inn, og redningen ble stående. Dermed var det Liverpool som gikk seirende ut av Supercup-finalen.

– Det viktigste var å vinne. Det var en vanskelig kamp. De var gode. Vi var dårlige i førsteomgang, men jeg synes vi startet andreomgang bra. Vi gjorde det på den vanskelige måten, sier Liverpools Virgil van Dijk til Viasat etter kampen.

Giroud sendte Chelsea i føringen

Kampens første kvarter var jevnt og sjansefattig, men etter 16 minutter kom kampens første gode mulighet til Liverpool og Mohamed Salah. Egypteren ble spilt gjennom av Oxlade-Chamberlain, men klarte ikke å overliste Kepa fra skrått hold.

Syv minutter kom Pedro svært nære for Chelsea, da han dunket ballen i tverliggeren bak Adrían, men heldigvis for den spanske keeperen hadde han metallet på sin side.

Både van Dijk og Mané kom til gode muligheter etter hjørnespark, men da de sjansene ikke resulterte i scoring, kunne Chelsea og Olivier Giroud gå i føringen.

De blå tok mer og mer over, og det var helt fortjent da Giroud sendte Chelsea i ledelsen. Nyervervelsen Christian Pulisic gjorde et strålende forarbeid, og sendte ballen gjennom til den franske spissen, som iskaldt trillet ballen over foten til Adrían, og inn i Liverpool-buret. 1-0 til Chelsea.

Og bare fem minutter senere trodde Pulisic han hadde scoret sitt første mål for London-laget. Amerikaneren trakk seg inn fra venstrekanten og avsluttet kontrollert nede i hjørnet, men scoringen ble helt korrekt avblåst for offside av historiske Stephanie Frappert – historiens første kvinnelige hoveddommer i en stor europeisk kamp for herrer. Dermed gikk Chelsea til pause med en helt fortjent 1-0-ledelse.

Firmino satte fyr på Liverpool

Etter en skuffende avslutning på den første omgangen satte Jürgen Klopp inn Roberto Firmino, som hadde fått hvile fra start. Det skulle vise seg å være et lurt trekk. For bare tre minutter etter hvilen vippet Fabinho ballen gjennom til Firmino, som pirket ballen til siden like foran Chelsea-keeper Kepa. Der dukket Sadio Mané opp, og fikk kjempet ballen i mål i duell med den spanske sisteskansen.