– Veldig liten tro på VIF-medalje

Stabæk og Vålerenga fikk ett poeng hver etter 1-1 på Nadderud onsdag kveld.

Det mener TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, var dårlig nytt for begge lag.

– Ingen av lagene på Nadderud kan være fornøyde med ett poeng, for begge lag trengte tre poeng i dag, sier Mathisen.

Fotballeksperten stiller seg også kritisk til Vålerengas medaljesjanser til tross for et høyt toppnivå.

– Vålerenga har uttalt at de skal være med å kjempe om medaljer denne sesongen, men nå er de nærmere midten av tabellen enn det de er lagene i toppen. Slik de fremstår om dagen har jeg veldig liten tro på at Vålerenga kjemper om medaljer når vi nærmer oss november. De har et veldig høyt toppnivå, men det blir alt for ustabilt, og nå har de spilt tre kamper etter ferien uten at noen av kampene er vunnet, fortsetter han.

Vålerenga-trener, Ronny Deila, trekker frem flere lyspunkt, og er fornøyd med gjennomføringen av kampen.

– Det var et tøft lokaloppgjør mellom to lag som virkelig ga alt. Vi er knallbra bakover, og slipper til en målsjanse og det er den han scorer på. Vi klarer å skape mer enn de gjør, og kunne kanskje skapt enda mer. Vi hadde nok sjanser til å vinne kampen, så litt irriterende at vi ikke får tre poeng. Jeg er likevel fornøyd med gjennomføringen, sier Deila.

Hanche-Olsen sikret Stabæk-poeng

Andreas Hanche-Olsen var høyt og lavt på Nadderud. Men først, etter drøye timen, stanget han kontant inn 1-1-scoringen. Ronald Hernández slo inn en corner som fant Stabæk-kapteinen på bakerste stolpe, og 22-åringen var kontant med hodet.

Mathisen mener Stabæk-spilleren viste seg fra sin beste side.

– Hanche Olsen har sine mangler som fotballspiller, men på scoringen til Stabæk viser han frem det han kan aller best. Timing, spenst og vilje av en helt annen verden! Han ser ut som en volleyballspiller i det han kommer flyvende, og ingen fra Vålerenga er i nærheten av å kunne gi han kamp i den duellen, sier Mathisen.

Kvarteret senere måtte Hanche-Olsen gå av banen etter å ha fossblødd fra nesen. Det skjedde etter en duell med målvakt Marcus Sandberg etter en Vålerenga-corner. Han brakk nesen for bare en drøy måned siden, men kom inn igjen fem minutter senere med dotter i begge neseborene. Og med en Stabæk-drakt opprinnelig uten nummer, men med teipet på nummer 16 i rød teip.