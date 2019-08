Det ble en slitekamp, men Bodø/Glimt slo Kristiansund 2-1, og leder nå Eliteserien, to poeng foran Molde. Jens Petter Hauge scoret Glimts andre mål, mens Bendik Bye reduserte for hjemmelaget.

Stjerneskuddet Håkon Evjen sendte nordlendingene i føringen med en nydelig avslutning i lengste hjørne etter 15 minutter.

– Håkon Evjen fortsetter å imponere, og den stabiliteten han nå viser er det bare å ta av seg hatten for. De siste ukene har det vært mye snakk om at flere store klubber har han i kikkerten, og da er det godt gjort av unggutten å holde fokus og nivå slik han har gjort. Scoringen hans i dag ser enkel ut, men de fleste spillere hadde ikke hatt den roen og presisjonen i en slik situasjon, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om 19-åringens scoring.

Evjen selv var naturlig nok svært fornøyd med tre poeng og tabelltopp.

– Det er deilig å vinne en krigeseier som i dag. Vi spiller med en mindre i drøyt tjue minutter, så jeg er stolt av gutta, og at vi klarer å ta seieren er helt fantastisk, sier Evjen til TV 2.

– Det er sykt å tenke på at vi er på toppen. Vi vinner på dårlige dager også, og det er viktig. Vi er en god gruppe som fighter for hverandre, og det gir resultater. Vi tar en kamp av gangen, og det ser ut til å fungere. Det er lenge igjen, og vi må ta kamp for kamp. Vi spiller for å vinne, sier 19-åringen.

Etter 65 minutter ble Gilmts Ole Amund Sveen utvist etter to gule kort. Likevel var det Bodø-laget som doblet ledelsen etter en nydelig kontring etter 72 minutter.

– Det er kampens høydepunkt. Den kontringen der er så typisk Bodø/Glimt som man kan få det! Timingen, farten og presisjonen er perfekt. Pasningen fra Bjørkan og løpet til Hauge er så bra at det nesten er umulig å forsvare seg mot, og nok en gang er det Bodø/Glimt sine unggutter som leverer varene. Evjen er naturligvis den som har fått mest ros den siste tiden, men Bjørkan har også vært eventyrlig denne sesongen, mener Mathisen.

Kristiansund reduserte ved Bendik Bye, men til tross for gode muligheter klarte de ikke å utligne. Dermed inntar overraskelseslaget Bodø/Glimt tabelltoppen i Eliteserien, to poeng foran Molde.

Mathisen har tro på at Glimt kan holde ledelsen hele veien inn til gull.

– Bodø/Glimt er på jakt etter gull, og hvis både Rosenborg og Molde skal spille i Europa denne høsten, kan de faktisk holde hele veien inn om de beholder sine viktigste spillere i dette overgangsvinduet. 17 kamper spilt, alene på topp og 40 scorede mål! Og dette gjør de etter at de mistet flere av sine viktigste spillere fra sist sesong.

– Jeg er usikker på hva de holdt på med i vinter, men Kjetil Knutsen må ha gjort noe helt spesielt med denne spillerstallen. De spiller en meget underholdende fotball som man kjenner igjen fra kamp til kamp, og de gjør det med lokale unggutter i spissen! sier Mathisen.

– Motstanderne i Eliteserien vet jo veldig godt hva Bodø/Glimt prøver på når de angriper, men allikevel er de ekstremt vanskelige å stoppe.