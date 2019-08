Se høydepunkter i Sportsnyhetene over!

Viking måtte jobbe hardt for å dra i land en viktig trepoenger mot Sarpsborg 08.

Det måtte en omgang og fem minutter til før kampen tok fyr i Stavanger. Viking-kaptein Zlatko Tripic dro seg inn fra venstre og ga vertene 1-0.

– Zlatko Tripic har gjort det der mange ganger i sin karriere, og selv om det naturligvis ikke er imponerende forsvarsspill av Sarpsborg er det en meget sterk prestasjon av Viking-kapteinen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Etter 68 minutter får bortelagets Amin Askar sitt andre gule kort etter kontinuerlige protester mot dommer Sigurd Smehus.

– Det er mye frustrasjon i Sarpsborg om dagen, og det er jo ufattelig unødvendig av Askar å prate på seg et rødt kort i en så viktig kamp. Jeg kan forstå at han er frustrert over en del av kveldens dommeravgjørelser i Stavanger, men at en så rutinert spiller opptrer slik er nesten ikke til å tro. Nå får han karantene, som svekker Sarpsborg i neste kamp, men så gjorde han jo også oppgaven veldig vanskelig mot slutten av kampen for sine lagkamerater, sier Mathisen.

– For det første lagde jeg ett frispark i hele kampen og den fikk jeg gult kort på. Så ble jeg spilt gjennom med keeper og blir dratt ned, men dommer bare vinket spillet videre og da rant det litt over for meg, sier en frustrert Amin Askar til TV 2.

Det røde kortet så ut til å gi et bortelag på nedrykksplass en liten vitamininnsprøytning. For på en corner bare fire minutter senere dukket Bart Straalmann opp i Viking-boksen og nikket særpingene tilbake i kampen.

Tripic i fokus

Tre minutter før full tid ble Zlatko Tripic taklet i feltet til Sarpsborg. Dommer Smehus dømte straffe. Tommy Høiland var iskald fra straffemerket og sendte Viking tilbake i ledelsen.

Dagens mann i Stavanger var likevel Tripic.

– Det var deilig å få det målet. Jeg hadde et mål mot Bodø/Glimt også, så det er godt å score i to kamper på rad, sier Zlatko Tripic til TV 2.

– Han er den største grunnen til at jeg tror Viking tar nok poeng i høst til at de spiller i Eliteserien også neste sesong, og i kveld er han hjemmelagets beste spiller sammen med Løkberg - som leverte en strålende debut i Stavanger, sier Mathisen.

Debutant

Viking startet med nysigneringen Kristoffer Løkberg som hadde en solid debut i Stavanger.

– Det begynner å bli en liten stund siden jeg sist spilte. Det føltes deilig. Det er det man trener for hele året, å komme seg ut og ta på seg drakten, sier Kristoffer Løkberg til TV 2.

Viking klatrer opp på 8. plass på tabellen, mens Sarpsborg forblir under streken.