Trosser klare advarsler – beholder farlige produkter

Produktene er alt fra brannslokningsapparat som ikke slukker branner, til barnestoler som faller ned.

Ansvaret for for at forbrukere blir informert om farlige produkter ligger hos markedsaktørene.

De opplever at det er et problem å komme gjennom til de som har produktene i hjemmet.

– Det er et stort antall produkter. Alt fra redningsvester til barnestoler. Vi er opptatt av at det skal være god informasjon om produktene ut til forbrukerne og vi ønsker å ha en god dialog med markedsaktørene, sier Ann Christin Olsen-Haines, fungerende fagdirektør ved avdeling for forebygging og sikkerhet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DSB har ingen oppfølging av tingene som blir tilbakelevert.

Skadelige produkter

Seks av de 14 myndighetene i Norge med produktansvar har gått sammen for å lage en nettside hvor man kan finne farlige produkter på markedet.

I kategorien «barn» er det registrert 106 farlige produkter. Der ligger det alt fra leker man kan få kjemisk skade av, til produkter med kvelningsfare.

– Vi har blant annet sendt ut advarsel mot en barnestol, hvor det er identifisert en feil som gjør at den kan dette ned. Da kan barnet bli skadet, sier Olsen-Haines.

DSB: Fungerende fagdirektør i DSB Ann Christin Olsen-Haines. Foto: DSB

Hun forteller at kategoriene «barn», «elektriske produkter» og «båt» oftere går igjen enn andre.

– Vi jobber fortsatt med å legge inn produktene, så antallet vil øke. Folk må følge med, det er viktig.

Brannpulver kan skape brann

På nettsiden advares det mot flere sikkerhetsprodukter, deriblant et pusteutstyr til nødevakuering hvor det advares mot kvelningsfare.

Det ligger tre brannslokningsapparater registrert på siden, og på forklaring av hvorfor produktet er farlig, står det beskrevet på én av dem:

«Du får ikke slukket brannen og kan få brannsår. Håndslokkeren kan ha feil med slangen som slokke middelet skal komme ut av. Det kan også gi tilbakeslag og skade bruker hvis slangen sprekker.»

Under informasjon av tre brannslokningsprayer, står det at samtlige kan føre til større brann.

– Fortvilet situasjon

Flexit er en av markedsaktørene som sliter med å komme gjennom til den norske befolkning.

Det har tidligere blitt solgt 75.000 baderomsvifter av typen Silent Eco, hvor det i 2018 var registrert over 20 branner knyttet til viftene rundt om i Norge.

Flexit har gjennomført et omfattende arbeid for å tilbakekalle viftene, men likevel er nær halvparten fortsatt ikke levert tilbake.