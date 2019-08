Høyre vil ha bom-pause – det får Lan til å steile

Vi møter Høyres byrådslederkandidat på Bislett i Oslo. Eirik Lae Solberg setter seg inn i sin svarte Skoda og inviterer med på en liten biltur i bompenge-land.

Høyre i Oslo og Bergen går til valg på et løfte om å gi bilister gratis bom-passering i tre timer når som helst etter kl. 17. Prislappen på forslaget er usikker, men Høyre antyder rundt 250 millioner kroner i året.

– Det vil nok ha mye å si for de som er avhengig av å bruke bilen når de skal følge barn på fritidsaktiviteter, eller som skal besøke foreldre på sykehjem og ønsker å være der en stund utover kvelden, sier Lae Solberg, og fortsetter:



– Da vil de bare måtte betale en gang i løpet av en tre-timers-periode, og det vil bety mye for mange at de får redusert belastningen på denne måten, sier Lae Solberg.

Den tre timer lange bompausen skal gjelde når som helst på kvelden etter klokka 17, i både Oslo og Bergen.

– Da er det etter rushtiden og vi er jo opptatt av at bompengene skal redusere biltrafikken i rushtiden og oppfordrer folk til å ta kollektivt, sier han.

Høyre lover tre timers bompause i både Oslo og Bergen, hvis de vinner valget. Byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg mener tapet av inntekter på gratis bompassering bare vil utgjøre en liten andel av Oslos årlige bom-inntekter på 4,5 milliarder kr. Foto: Martin Leigland/TV 2.

Slakter forslaget

Miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Berg fra Miljøpartiet de Grønne, sier bompause-forslaget er et ekstremt dårlig og usosialt forslag. Hun mener prisen blir langt høyere og at dette vil gå ut over kollektivtilbudet og muligheten for å senke prisene på offentlig transport.

– Vi ønsker heller å gjøre det billigere å kjøre kollektivt, blant annet ved at det blir gratis å ta med barn slik det er i helgene, sier hun.

Oslo har rundt 4,5 milliarder kroner i året i bompenge-inntekter, og Høyre mener valgløftet vil koste mellom 150 og 250 millioner kroner i året. Lae Solberg antar at det ligger nærmere 250 millioner kroner. Det er sparte penger for bilistene, men tapte inntekter som blant annet skal gå til bedre kollektivtilbud.

– Dette er en liten andel av bompengeandelen i Oslo, ca 5 prosent, sier han.

Lan Marie Berg mener Høyres forslag om gratis bompassering blir langt dyrere enn 250 millioner kroner.

– Litt avhengig av hva Høyre egentlig vil med dette forslaget, og hvor stort tidsspenn de ser for seg. Summen vil være høyere, men hovedpoenget er at de vil gjøre det billigere å kjøre bil, sier Lan, og understreker:

– Det kommer til å føre til reduserte inntekter til kollektivtransporten, og dermed kommer det til å bidra til et dårligere kollektivtilbud. Det ønsker vi ikke, og det viser at det står noe på spill ved dette valget, sier Berg.