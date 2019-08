#Nøtterøy #Teieskole kl 16:00 Mottok vi melding om at det var sett en mann med maske og sverd som gikk inn i skogen. Politiet har bevæpnet seg og rykket ut til stedet. Underveis fikk vi andre meldinger om at dette har vært en gutt som har kledd seg ut og hadde et lekesverd.