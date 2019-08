Fotballspilleren Emiliano Sala og piloten hans, David Ibbotson, skal ha vært utsatt for skadelige mengder av karbonmonoksid før flyet deres styrtet 21. januar i år.

Det viser rapporter fra Air Accident Investigation Branch (AAIB), som har gransket ulykken, ifølge Sky Sports.

Det var etter at flyet forsvant på vei mellom Nantes og den walisiske hovedstaden Sala først ble meldt savnet, noe som rystet hele fotballverden. 28-åringen ble bekreftet omkommet et par uker senere.

Bevisene skal ha blitt funnet etter undersøkelser av den tidligere Cardiff-spillerens kropp, der det skal ha vært nok gass til å forårsake hjerteinfarkt, anfall eller bevisstløshet. Videre står det i rapporten at også piloten har trolig vært påvirket i noen grad av karbonmonoksid.

Dette kan være en av grunnene til at flyet styrtet. AAIB informerer om at gassen kan redusere eller hindre pilotens evne til å fly, alt ettersom hvor mye av den giftige gassen Ibbotson har blitt eksponert for. Det kan ikke bekreftes enda fordi han ikke er funnet.

Sala-familiens advokat, Daniel Machover, uttalte at nyheten om farlig høye nivå av karbonmonoksid har ført til mange spørsmål blant de etterlatte.

– Familien mener det er nødvendig med en detaljert teknisk undersøkelse av flyet, sa Machover.

– Både familien og offentligheten ønsker å vite hvordan karbonmonoksid kom seg inn i kabinen. Det er også viktig for fremtidig flysikkerhet å finne ut mest mulig om dette.

Fotballspilleren var på vei for å sluttføre overgangen til Cardiff da tragedien inntraff. Den walisiske klubben hadde kjøpt argentineren to dager før flyet forsvant, i det som var den dyreste handelen i klubbens historie.