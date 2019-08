– Viser en dårlig rolleforståelse

– Det er først og fremst at det har skjedd svært mye på en gang. Vi har vært gjennom en grunnleggende reform som berører 17.000 ansatte. Mange av våre ansatte har fått nytt arbeidssted, de har fått nye kolleger å jobbe med og de har fått ny teknologi, og vi jobber etter nye arbeidsprosesser, forklarer hun.

– Det er ikke overraskende at enkelte føler seg utmattet. Det jeg kan si til det er at fortsatt kommer politireformen som en statlig reform til å ta lang tid. Vi er ikke i mål, men vi er på vei, sier Bjørnland.

– Hva tenker du om at Arbeiderpartiet trekker støtten til reformen?

– Jeg synes det var underlig at ikke vi i Politidirektoratet, som øverste ledelse av Politietaten, ble kontaktet slik at vi kunne gi en fremtidsrettet trusselvurdering, en status på hvor vi er i reformen og hvor vi ser de store utfordringene. Det hadde jeg håpet at vi fikk lov til, sier hun.

– Jeg hadde håpet Arbeiderpartiet kontaktet oss før de trakk støtten, sier Bjørnland.

– Da hadde du sagt at de ikke burde trekke støtten?

– Nei, det må de bestemme selv. Men jeg tenker vel at som politiker så ønsker du å ha et best mulig beslutningsgrunnlag, og ha et størst og best mulig dekkende bilde av hvilke utfordringer politiet står i, sier hun.

– Ikke mer enn 90 prosent

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) reagerer også på at Arbeiderpartiet ikke har snakket med Politidirektoratet før beslutningen om å trekke støtten.

– Plutselig finner Støre ut at han skal trekke støtten midt i valgkampen. Det er litt vingle-Jonas. Han har en statsminister-ambisjon og gjør alt han kan for å få til det, men Arbeiderpartiets tradisjon er å støtte opp om store reformer, sier Kallmyr til TV 2.

Han varsler at regjeringen vil gjøre endringer i politireformen.

– Vi har kommet godt i gang, men politireformen er ikke mer enn 90 prosent ferdig, og vi har et avvik på 10-15 prosent som vi er nødt til å lukke, sier han.

– Det er viktig å få flere politifolk på gata, og det er en av de tingene jeg kommer til å ta tak i når jeg skal legge frem en ny stortingsmelding etter sommeren, fortsetter Kallmyr.

Fra 27 til 12

Det var i 2015 at Arbeiderpartiet enig med Solberg-regjeringen om nærpolitireformen.

Reformen gikk ut på at antall politidistrikter ble redusert fra 27 til 12. Tanken bak var større politidistrikter og etableringen av større etterforskningsmiljøer.

– Denne reformen har vært dårlig ledet. Syv ulike justisministere fra Frp har ledet den, men den har vært ledelseløs. Da kan ikke Arbeiderpartiet ta ansvar for det vi ble enige om i 2015, sa Støre til TV 2 i helgen.