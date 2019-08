Irritert på Frp: – En dum måte å forhandle på

I går skrev TV 2 at kilder i regjeringspartiene mener en enighet om bompenger vil bli presentert senest i neste uke.

– Jeg gleder meg til å kunne presentere en enighet snart. Vi nærmer oss en løsning, sa Frp-leder Siv Jensen til TV 2.

Trine Skei Grande irriterer seg over signalene fra kilder i regjeringspartiene og avviser Siv Jensens uttalelse.

– Nei, jeg hadde ikke sagt at vi er i nærheten av en enighet, men hvis hun tror vi skal klare å komme til noe nytt, så er det hyggelig, sier Venstre-lederen til TV 2.

Spesielt i Frp og Høyre har signalene vært at en bom-enighet er nært forestående og at regjeringspartiene ble enige.

Etter det TV 2 er kjent med mente Trine Skei Grande at dette var realistisk, men uttalelser de siste dagene og signaler fra Frp-politikere har gjort Skei Grande oppgitt.

– Jeg synes det er en dum måte å forhandle på hvis man skal legge ut nye krav hele tiden og lekke fra forhandlinger. Det er en dårlig måte å forhandle på. Det gjør det vanskeligere.

– Frp ønsker at kommunene skal pålegges en egenandel?

– Det er en dårlig ide. Det betyr mindre penger til skole, sykehjem og mer eiendomsskatt, sier Venstre-lederen som mener Frp ikke bør gå ut med kravene sine i media.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sa dette om storbyenes egenandel i går:

– Det må bli slutt på den tiden der fylkes- og lokalpolitiker, uten å selv legge penger i potten, sier hundre prosent bompengefinansiering på mange kommunale- og fylkeskommunale prosjekter, sa Dale til TV 2.

Ifølge TV 2s kilder har KrF og Venstre store problemer med å godta at byene skal pålegges å bidra med mer penger til bypakke-avtalene.

Kilder: Dette vil Venstre

TV 2 er kjent med at et Venstre-ønske på forhandlingsbordet er at det statlige bidraget inn i bypakkene økes fra 50 til 70 prosent i de store byene.

En større statlig andel vil kunne sikre videre utvikling av bybanen i Bergen og den planlagte utbyggingen av T-bane-nettet i Oslo og Akershus.

Redusert biltrafikk gjennom bomstasjonene gjør nemlig at storbyene tar inn mindre bompenger enn hva de hadde budsjettert med. I Oslopakke 3 er anslagene at man vil få inn nærmere to milliarder mindre på fire år, enn hva som er planlagt. Det samme er situasjonen i Bergen og Stavanger.