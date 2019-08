Her jakter politiet svar i terrorsaken

Vet ikke dødstidspunkt

Politiet jobber med å kartlegge dødstidspunktet for Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Ifølge politiadvokat Kraby har de fått en midlertidig rapport, men det er fortsatt ikke mulig å konkludere tidspunktet for når 17-åringen ble drept.

STESØSTER: Johanne Z. Ihle-Hansen ble funnet drept lørdag. Foto: Privat

– Vi har heller ikke kartlagt i hvilken grad drapet på stesøsteren var planlagt, og vi undersøker motivet, sier Kraby.

Til VG opplyser politiadvokaten at det er et tidsrom på to timer hvor drapet kan ha skjedd, mellom klokken 14 og klokken 16 lørdag ettermiddag.

På tross av flere forsøk, har Manshaus nektet å avgi forklaring til politiet. De erkjenner at etterforskningen kompliseres av at Manshaus ikke samarbeider.

– Det er hans rett å ikke avgi forklaring, men det er et svært viktig bevismateriale i en etterforskning. Vi har andre viktige bevis, men det ønsker vi ikke å gå i detalj i nå, sier Kraby.

Nekter å avgi forklaring

Mandag møtte den terrorsiktede 21-åringen i Oslo tingrett tydelig forslått etter basketaket med Mohammed Rafiq (56) i moskeen.

Manshaus ble fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. To av ukene gjøres i full isolasjon.

I fengslingskjennelsen kommer det frem at retten mener det er svært sannsynlig at Manshaus begår nye lovbrudd dersom han ikke fengsles.

21-åringen nektet straffskyld, og begjærte seg selv løslatt.

– Han ønsker ikke å sitte i fengsel, sa hans forsvarer Unni Fries, som vil svare på hvorfor Manshaus ikke vil forklare seg for politiet.

Hyllet Quisling

Den draps- og terrorsiktede har dokumenterte, høyreekstreme holdninger. To timer før han gikk til angrep på moskeen postet en mann med hans navn en melding på et nettforum.

Der hyllet han New Zealand-terroristen (28), som tidligere i år drepte 49 personer i masseskytingene ved Noor-moskeen og Linwood-moskeen i Christchurch, det verste angrepet på muslimer i Vesten.

– Det har vært gøy. Valhall venter, heter det i meldingen.

Han har også hyllet de nylige skyteepisodene i El Paso og San Diego i USA.

Politiet opplyser at de jobber med å identifisere personene i 21-åringens nettverk.

– Vi gjennomgår alt av hans aktivitet på nettet, utvikling av ideologi, sympatisører, og i den grad noen personer kan identifiseres. De er det interessante å avhøre, sier Kraby.

– Hun var elsket

Samtidig er familien i sorg over tapet av Johanne. Gjennom bistandsadvokat Elisabeth Hagen beskriver de henne som en klok, omsorgsfull og kjærlig person.

«Tomheten og sorgen over tapet av henne som vi føler er nesten ikke til å bære. Johanne er fratatt sin fremtid og tanken på alt hun ikke får oppleve gir oss en sorg som ikke er til å bære.»

Tirsdag var det minnestund for Johanne på Sandvika videregående skole der hun skulle begynne på tredje trinn neste uke.