På Deadline Day ble nigerianeren klar for Everton for en sum på rundt 430 millioner kroner.

Alex Iwobi kom inn i Arsenal-akademiet allerede som åtteåring og fikk totalt 205 kamper for The Gunners.

Ville bli kvitt ungdomsmerke

– Jeg hadde alltid et stempel som en unggutt på meg i Arsenal, så forhåpentligvis kan denne overgangen skape meg et navn i Premier League, sier 23-åringen til London Evening Standard.

For mange kom nok overgangen som en overraskelse, men Iwobi forklarer at tilbudet var for lukrativt å si nei til.

Marco Silva var viktig faktor

Videre forteller 23-åringen at han verdsetter jobben Everton-manager Marco Silva har gjort med de unge Everton-spillerne.

– Treneren sa at han hadde plass til meg og at han ville ta vare på meg, egentlig alt man vil høre som fotballspiller.

Han er spesielt imponert over jobben Marco Silva har gjort med Richarlison, og håper Everton-manageren også kan hjelpe hans egen utvikling.

Aktiv sommer

The Toffees har vært aktive på sommerens overgangsmarked. Klubben har blant annet hentet spillere som Moise Kean fra Juventus, Fabian Delph fra Manchester City og Andre Gomes fra Barcelona.

– Det er spennende tider for Everton. Jeg så over overgangene deres og hvilke spillere de har hentet inn. Det er noen virkelig gode talenter, sier Alex Iwobi.