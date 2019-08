Turvoll Fossli gikk ut av bilen før han falt om med hjertestans

Det tok bare noen få minutter fra langrennsløper Sondre Turvoll Fossli falt om med hjertestans, til en ambulanse var på plass og fikk gjenopplivet ham med en hjertestarter.

Turvoll Fossli satt selv bak rattet og hadde kjæresten Henriette i passasjersetet, da han fikk et illebefinnende. På dette tidspunktet hadde han nettopp kjørt av E18 ved Skøyen i Oslo.

I politiloggen står det at politiet ble varslet om hendelsen klokka 08.43 mandag morgen. Kjæresten Henriette og en tilfeldig forbipasserende syklist satte i gang hjerte- og lungeredning på stedet klokka 08.44.

Ambulanse/legebil var på plass bare tre minutter etter, klokka 08.47.

Tirsdag opplyste landslagslege Ola Rønsen at bilen fikk en naturlig stans, og ikke kolliderte. I loggen heter det:

«Det var ikke noe sammenstøt, men bilen kjørte inn til siden/sto på tvers og føreren kom ut før han falt om».

Det var ingen vanlig ambulanse som kom Turvoll Fossli til unnsetning. I stedet var det en bil uten bårekapasitet, fra den såkalte en-redder-tjenesten.

Denne tjenesten består av erfarne paramedisinere, som kjører rundt i vanlige biler eller motorsykkel, og innehar det samme utstyret som en vanlig ambulanse med unntak av båren.

Tanken bak tjenesten er å være rundt «på hjul» i størst mulig grad, slik at de kan rykke ut enda raskere enn en vanlig ambulanse og starte livreddende behandling fram til andre ressurser er på plass til å bistå.

Onsdag fikk Turvoll Fossli besøk av sprintlandslagstrener Arild Monsen på Ullevaal sykehus.

– Jeg er på besøk her nå, og jeg kan si at det går veldig framover. Han er i forbausende godt humør og ved godt mot. Han er slik han pleier å være, og det gjorde godt å se. Han har fått lov til å være litt ute av senga også. Det er hyggelig å se ham. De som har fulgt ham, sier at det går mye bedre dag for dag. Han har det bedre og bedre etter forholdene, sier Monsen til NTB.

– Er det en fordel å være toppidrettsutøver når du kommer ut for noe sånt?

– Jeg ville ha trodd det, men når det gjelder helseting er ikke jeg den riktige til å uttale meg om det. Men god fysisk form er en fordel. Det tror jeg at jeg kan si uten å si for mye om noe jeg ikke har greie på.