Rapperen Rakim Mayers er dømt for vold i Stockholm, men slipper fengselsstraff. De er dømt til betinget fengsel.

Dette ble kjent da dommen ble avsagt klokken 14 onsdag i sikkerhetssalen i tingretten i Stockholm.

Rapperen selv befinner seg i USA, og var ikke til stede under forkynnelsen av dommen.

– Dette er et stort tap for påtalemyndigheten, sier Expressens kommentator Fredrik Sjöshult til sin egen avis onsdag.

Påtalemyndigheten ba om seks måneders fengsel for rapperen.

Tre dømt

Sammen med to andre fra rapperens team, blant annet fotografen hans, var Mayers tiltalt for vold mot en 19 år gammel afghansk mann i den svenske hovedstaden. Også de to andre ble dømt.

Volden skjedde under et slagsmål søndag 30. juni.

– Jeg vet dere har bedt for meg, og jeg vil at dere skal fortsette med det. Jeg vet Gud vet at jeg ikke er skyldig, sa rapperen under en konsert i Los Angeles etter at han kom tilbake til hjemlandet.

Mayers og de to andre er dømt til å betale 12.500 kroner til den fornærmede 19-åringen i saken.

Massiv oppmerksomhet

Rapperen innrømmer å ha vært der og ha utført volden, men hevder han handlet i selvforsvar.

Saken fikk massiv internasjonal oppmerksomhet. Blant andre kastet USAs president Donald Trump seg inn i debatten, og ringte statsminister Stefan Löfven i et forsøk på å få rapperen ut av varetekt.