Elbilen Opel Ampera-e har hatt litt av en berg-og-dalbane i det norske markedet.

Opel var svært tidlig ute da de lanserte bilen første gang for snart tre siden. Da kunne de tilby tilnærmet Tesla-rekkevidde, til en startpris på under 300.000 kroner.

I elbillandet Norge var dette oppskriften på bil-lykke. Både for Opel-importøren, forhandlerne og ikke minst elbil-hungrige kjøpere. Folk gikk mann av huse for å sikre seg Opels nye elbil.

Men så gikk mye skeis. Importøren fikk ikke i nærheten av nok biler til å dekke etterspørselen. Mange kunder ble misfornøyde, prisene gikk opp – og til slutt fikk forhandlerne beskjed om å ikke ta imot flere bestillinger.

Kuttet prisen

Nå har Opel fått ny importør i Norge, som tidligere i år gikk ut med det som ble sett på som en skikkelig gladnyhet: De hadde klart å sikre seg mellom 1.500 og 2.000 nye eksemplarer av Ampera-e. Disse gikk i produksjon fra april måned og utover. Det vil si at bilene leveres til kundene i 2019.

Men interessen skal ha vært ganske laber. Det ble snart spekulert i at importøren vurderte priskutt, og det kom før sommeren. Da ble nemlig Ampera-e 40.000 kroner billigere. Nå koster en fullutstyrt modell 359.900 kroner, pluss levering.

359.900 kroner er ny pris for Opel Ampera-e. Med det håper importøren å få ny fart i salget på elbillen.

Rekkevidde på 423 kilometer

Nå forteller Opel-importøren at leveringssituasjonen er snudd helt på hodet. Kunder kan kjøpe bil hos forhandlere, med umiddelbar levering.

– I et marked der leveringstid og tilgang på biler fortsatt er en utfordring, er det gledelig at vi nå har Ampera-e for rask levering, sier merkesjef for Opel hos Bertel O. Steen, Johnny Danielsen, i en pressemelding.

Med en rekkevidde på 423 kilometer (etter den nye og strengere WLTP-målemetoden) og en motor på 204 hestekrefter, er Ampera-e blant elbilene som gir deg mest rekkevidde i forhold til prisen.

Slik ser den ut innvendig. Ikke noen premiumbil, men interiøret er smart og innholdsrikt.

Mye utstyr som standard

Lengde på 417 centimeter og smarte interiørløsninger, gjørAmpera-e stor nok til å kunne fungere som familiebil, i alle fall for de med ikke altfor store plassbehov. 381 liter bagasjerom er mer enn på mange biler i kompaktklassen.

Standardutstyret inkluderer skinnseter, oppvarmet ratt og BOSE stereoanlegg. I tillegg er det standard med aktive førerassistentprogrammer som parkeringsassistent, aktiv filholderassistent, blindsonevarsling, ryggekamera med varsling for trafikk fra siden, og aktiv nødbrems som også oppdager og reagerer på fotgjengere.

Ampera-e har fått mange tøffe konkurrenter etter at den ble lansert, ikke minst har nok Tesla Model 3 stjålet mange kunder her.

Årets Bil

En konfigurerbar 8-tommers skjerm erstatter alle analoge instrumenter, mens en 10.2-tommers skjerm i midtkonsollen, utstyrt med siste versjon av IntelliLink, sørger for å holde føreren oppdatert om siste informasjon knyttet til kjøringen.



I tillegg støtter den full integrasjon mot smarttelefon, gjennom Apple CarPlay og Android Auto.

Ampera-e ble kåret til årets bil i Norge i 2018 og har også vunnet en rekke internasjonale priser siden lanseringen i 2017.

