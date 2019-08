En video Odense Zoo har lagt ut på Facebook viser at den nybakte pappa-pingvinen passer godt på den lille kyllingen der den står trygt oppå fars bein.

Men ungen er litt av et mysterium, opplyser dyrehagen.

– Hvor han har egget fra, og om han selv er faren, vet ikke dyrepasserne. I hvert fall har han nå ruget ut egget og tar seg av ungen, heter det i posten fra Odense Zoo.

Stjal unge

De homofile pingvinene i dyreparken har tidligere skapt overskrifter i mange land, også hos TV 2.

Høsten 2018 stjal pingvinparet en kylling fra et annet par. Trolig rappet de ungen mens moren tok seg et bad.

Ifølge Danmarks Radio er de to pingvinene ikke lenger et par. Men en av dem, som heter Hollænder, har tydeligvis ikke gitt opp forsøket på å bli far.

Etter 63 dagers tålmodig ruging har han nå sin egen unge å passe på.

– Vi vet ikke helt hvorfor det har skjedd. Det eneste vi vet, er at han plutselig står med et egg, som vi ikke vet hvor kommer fra, sier dyrepasser Sandie Munck til Danmarks Radio.

Ruger ut sitt eget barnebarn

Hollænder er imidlertid ikke den eneste pingvinen som sørger for drama i Odense Zoo for tiden. Hollænders ekskjæreste Singer har nemlig funnet seg en ny partner. Han heter Brille og er også en hannpingvin.

Brille ruger også på et egg, men dette kjenner dyrepasserne opphavet til.

– Singer har tidligere fått en hunn-unge med en annen hunn. Ungen har nå lagt et egg som Singer har rappet. Det vil si at hvis egget er befruktet, sitter de to hannene og ruger på Singers barnebarn, sier Sandie Munck.