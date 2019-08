TV 2-ekspert legger seg langpaddeflat etter Hornelands utrolige snuoperasjon

Selv om Mathisen mente RBK-ledelsen måtte ta grep, hadde han liten tro på at de faktisk ville gjøre noe. Styreleder Ivar Koteng hadde lovet Horneland god tid til å sette sitt preg på laget.

– De hentet Horneland av en grunn. Hadde jeg vært leder hadde jeg foretatt meg noe, men jeg var også klar på at jeg ikke trodde de kom til å foreta seg noe. De hentet Horneland for at han skulle få tid på seg. Bjørnebye kjenner Horneland godt fra før gjennom forbundet og vet hva Horneland står for. De var nok sikre hele veien på at han var en bra fyr, men selv de tvilte nok litt etter noen av kampene som ble spilt, tror Mathisen.

– Kan hente spillere fra en helt annen hylle

Fra å være Eliteseriens nest dårligste lag i mai er Rosenborg nå best i Skandinavia. I hvert fall det eneste Skandinaviske laget som er igjen i Champions League. Mathisen er ikke videre skremt over nivået på lagene som har slått ut AIK og FC København.

– Akkurat i dag kan vi kalle Rosenborg Skandinavias beste lag, men jeg tror nok FCK er noen hakk foran. Jeg tror det smaker veldig godt, og jeg har sett en del Rosenborg-supportere som har hovert på sosiale medier. Først da AIK røk ut og nå når FCK røk ut. Men det betyr nok ikke så mye for supporterne. Jeg tror de er mest fornøyd med at skuta er på rett kjøl og at ting nå ser uendelig mye lysere ut, sier Mathisen.

Som en konsekvens av at millionene som renner inn på Lerkendal vil Rosenborg ha mulighet til å hente spillere av et helt annet kaliber enn tidligere. Champions League-spill vil gi RBK et enormt fortrinn sammenlignet med andre norske klubber de neste årene.

– Rosenborg blir en mye mer attraktiv klubb å komme til. De vil få et mye bedre lag, for de kan hente spillere fra en helt annen hylle. Det vil være mange spillere som ser på RBK som en mulighet til å vise seg frem i Champions League. Om de kommer til Champions League er det ingen som husker på at de røk ut mot Aalesund i cupen eller at de ikke vinner serien. Da er sesongen reddet uansett. De har ikke vært i Champions League på over ti år, og det kan ta over ti år før de får en lignende mulighet igjen. Det er blitt veldig vanskelig for norske lag å komme seg inn i Champions League. Det er bare å se hvor mange runde de må gjennom. Man må være heldig med trekningen og man skal være i veldig bra slag. Det har Rosenborg vært. Nå er de bare ett hinder unna. Det hadde ikke jeg eller noen andre trodd for bare noen måneder siden, sier TV 2-eksperten.

Lover at han ikke vil forandre seg

Han tror Nicklas Bendtners fravær har hatt en positiv innvirkning på resten av spillergruppen.

– Bendtner var et problem på Lerkendal. Han var et problem i treningsmiljøet og et problem på banen. Han bidro med veldig, veldig lite. Mange av kampene han har spilt for Rosenborg er på grunn av at han heter Nicklas Bendtner og tjente det han gjorde. Søderlund er en langt bedre spiss for RBK når han er i form. Det har vi sett klare bevis på den siste tiden. At Bendtner er borte har styrket kollektivet Rosenborg, konkluderer Mathisen.

Eksperten påpeker at RBK fortsatt har en jobb å gjøre for at sesongen skal betraktes som en suksess.

– Hvis RBK ikke kommer til Champions League og ikke vinner Eliteserien, så har det ikke vært en kjempesesong resultatmessig. De har fortsatt en jobb å gjøre, selv om ting ser uendelig mye lysere ut, forteller han.

Om det skulle bli fiasko i både Eliteserie og Europa League, lover Mathisen at han ikke vil spare på kruttet.

– Jeg har en stil hvor jeg ikke er redd for å melde. Jeg kommer ikke til å forandre meg i fremtiden. Tommy Skjerven bommet på mandag, og jeg bommet enda styggere i mai, ler han.