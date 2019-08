Landslagscomeback for utenlandsproff - fremdeles ingen Hegerberg

Norges tropp til kampene mot Nord-Irland 30. august og England 3. september ble tatt ut onsdag, og landslagssjef Martin Sjögren gjør få endringer siden VM.

Kristine Leine (Reading) og Tuva Hansen (Klepp) er de eneste «nye» ansiktene i troppen, men ettersom kun 20 spillere er med er det fem som glimrer med sine fravær siden mesterskapet i Frankrike.

Se hele troppen nederst!

Leine har dermed ny grunn til å smile, etter at hun forrige måned sikret seg en drømmeovergang til Reading som en real revansje etter VM-vrakingen i sommer.

Midtstopperen havnet i medias søkelys i fjor da hun måtte ta kampen offentlig for å få fri fra sykepleierstudiene slik at hun kunne være med å spille landskamp. Siden den gang har hun sluttet på studiene, deltatt på Algarve Cup i vår, blitt vraket til VM i sommer, blitt solgt til England og er nå altså klar for å spille flere enn de ti landskampene hun allerede står bokført med på seniornivå.

Ingen Hegerberg

Flere ventet nok også spent på å se om Ada Stolsmo Hegerbergs navn igjen var å finne på det norske landslaget etter at VM var unnagjort, men Lyon-profilens valg om å stå utenfor landslaget opprettholdes altså fremdeles.

Gullballen-vinneren fra i fjor valgte å gi seg på landslaget i august 2017, og det var ventet nye runder med henne etter sommerens mesterskap for å kartlegge eventuelle muligheter for et comeback med flagget på brystet.

SIST: Ada Hegerberg og Kristine Leine under trening med det norske landslaget under EM i Nederland i 2017. Foto: Roald/NTB Scanpix

Sjögren: – Vi skal gjøre alt for å kvalifisere oss til EM

Den første av de to kampene Norge skal spille er første EM-kvalikkamp forut for mesterskapet i England om to år, mens møtet med VM-firer England er en privatlandskamp på Brann Stadion.

– Nå kommer vi rett fra et positivt mesterskap. Det ble dessverre ikke noe OL-plass på oss, så vi har fullt fokus på det neste store mesterskapet. EM 2021 kommer til å bli et kjempestort mesterskap, fotballnasjonen England er arrangør og vi skal gjøre alt for å kvalifisere oss dit, sier Martin Sjögren til NFFs egne hjemmesider.

Med to spillere inn og en redusering på tre spillere i troppen, betyr det at Stine Hovland, Cecilie Kvamme, Emilie Nautnes og Therese Sessy Åsland, i tillegg til langtidsskadde Emilie Haavi, er borte fra det som var en tropp på 23 i sommer.

– Vi har en spennende aldersstruktur i troppen vår, med mange spillere som fortsatt har et veldig godt utviklingspotensial. Fremtiden ser absolutt lys ut! Nå er det kvalik som gjelder, og vi vet hva som kreves av oss. Vi må vinne kampene, og målet er selvsagt å starte med å ta med oss tre poeng hjem fra Nord-Irland. Det er ikke så lenge siden vi møtte dem, de var i VM-kvalikgruppen vår og vi kjenner dem ganske godt. Det er tøft å møte dem på bortebane, men denne gangen skal kampen spilles på kunstgress og det er positivt for oss, sier Sjögren.