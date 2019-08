Omer Bhatti er tilbake: – Jeg har forandret meg mye de siste årene

VENNER: Omer imiterte sitt store idol Michael Jackson da han var barn, og dette ble starten på et nært vennskap. Foto: NTB Scanpix.

– Jeg har vært i sånne situasjoner tidligere, og forstår at folk er nysgjerrige. Jeg har dealet med dette i årevis, så det er ikke nytt for meg. Hadde det vært for flere år siden, hadde jeg blitt irritert og oppkavet, men i dag føler jeg meg veldig fri fra alt.

Fjerner seg fra forventninger

Omer understreker at det er viktig for ham å være sin egen person. Etter hans mangeårige spirituelle reise, har han klart å kvitte seg med assosiasjonene og forventningene fra Jacksons fans.

– Når man er i skyggen av noe så stort, er det vanskelig å få fram hvem man selv er. Jeg har lenge ønsket å få fram mitt eget preg – den jeg er. Selv om jeg er inspirert av Michael, og er stolt og glad for at mye av han ligger i det jeg gjør, så har det ført til at jeg mange ganger har forsøkt å følge forventningene til fansen hans.

– Jeg har prøvd å «please» og respektere dem. Jeg har nesten følt at jeg har hatt et ansvar for hans «legacy». Det har gjort at jeg kanskje ikke har uttrykt meg selv 100% genuint som artist.

SØKER RO: Omer sitter ofte ved havet i Oslo og mediterer og roer tankene. Praksisen har blitt en viktig del av artistens spirituelle reise. Foto: Instagram, @kidslife.

– Hvordan kan man høre på din nye låt at du i dag er «deg selv» fullt ut?

– Det tror jeg at man vil høre veldig tydelig på hele «sounden», og også på ting jeg prater om i låta. Det er veldig åpenbart. Det er ikke sånn «easy go lucky»-pop lenger. Det er veldig viktig for meg å gjøre ting som er meg selv 100%, og ikke gjøre noe for å please andre på noe som helst plan.

ALTERNATIV BEHANDLING: Omer har prøvd ut flere behandlingsformer, som floating. Foto: Instagram, @kidslife.

Omer forteller at han er klar over at det kan komme reaksjoner på hans nye og mer alternative identitet og musikk, men det tar han med knusende ro.

– Jeg vet at jeg er «spacet». Jeg hører det hele tiden, ler han.

Sin andre familie

I mai var Omer på besøk hos Jackson-familien sammen med sin mor, søster og hans to nevøer. Også i sommer har artisten tilbragt flere måneder i USA sammen med de tre barna til Michael Jackson, som han omtaler som sin andre familie.

– Det er barna som spør meg om å komme over hele tiden. Det er ganske annerledes enn da Michael levde. De barna lever ikke en helt vanlig livsstil. Det er veldig annerledes å være der enn å være på Holmlia.

– Før var jeg mer imponert over Hollywood-livet, men når jeg er der borte nå, har jeg bare lyst til å være sammen med barna og ta det rolig. Det er helt simple hverdager hvor vi spiller basket, spiller Xbox og ser på mange filmer, forteller han.

ANDRE FAMILIE: Omer med Paris Jackson i Los Angeles. Han og de tre barna regner hverandre som familie. Foto: Instagram, @kidslife.

Omer har et stort kontaktnett blant stjernene i Los Angeles, men har ingen ambisjoner om at hans nye musikk skal gjøre at han selv blir superstjerne i USA.

– Det var kanskje sånn før at jeg ville bli stor stjerne i USA. Nå er jeg på et sted i livet hvor jeg bare ønsker å ha kreativ frihet og indre ro. Det er det som gir meg mest glede.

– Jeg har sett de ekstremt negative sidene av å være stor stjerne. Jeg har ingen ambisjoner eller mål om å bli en ekstremt populær og stor stjerne. Jeg vil bare jobbe med det jeg elsker å gjøre, og kunne uttrykke meg selv genuint, sier Omer til «God sommer Norge».