– Vi har ingen å miste

Det var dramatisk da Sondre Turvoll Fossli falt om på vei ut av bilen i Oslo Sentrum.

Men heldigvis ble han berget av en snarrådig samboer, en tilfeldig forbipasserende syklist, og en hyperrask ambulansevakt.

Tanken på hva som kunne skjedd dersom han var alene på langtur i skogen er skrekkelig.

Og det reiser igjen det evige spørsmålet om man gjør nok i norsk idrett for å avdekke mulig hjertefeil hos de som belaster kroppens viktigste muskel aller mest, og aller hardest?

For utover EKG-tester, og standard hjertescreening, er det ikke vanlig at utholdenhetsutøvere i Norge testes og forskes på av hjertespesialister.

Det høres kanskje rart ut for noen. Men i norsk idrett prioriterer man hjertestartere foran hjertescreening

Olympiatoppens sjefslege, Roald Bahr, understreket i et intervju med TV 2 i fjor at tilgang på hjertestartere var et viktigere tiltak mot brå død i idretten, enn screening. Rett og slett fordi hjertestarteren, som i Turvoll Fosslis tilfelle, redder liv. Gjennom hjertescreening har man ennå ikke gode nok testmetoder for å finne ut om det foreligger medfødte hjertefeil som kan føre til brå og uventet hjertestans.

Det betyr ikke at Olympiatioppen IKKE tester sine utøvere.

De som ønsker det har mulighet og tilgang til hva de vil av undersøkelser. Men det er ingen systematisk testing av alle som driver toppidrett. Den er individuelt tilpasset, og opp til hver enkelt utøver og hver enkelt lege å vurdere.

Det er lite som tyder på at praksisen blir endret med det første, til tross for at man stadig opplever at topptrente mennesker faller om.

En ting er likevel sikkert. Det kommer stadig ny forskning på området. Og siden hjertestans innen idrett ofte fører til store overskrifter i media, så oppmuntrer det stadig spesialister til å forske på fenomenet.

Så sent som i fjor publiserte to norske leger en analyse av hjertestans i flere anerkjente tidsskrifter.

Didrik Magnus Steinskog og Erik Ekker Solberg har analysert video av 35 utøvere (26 profesjonelle, og 9 amatører) som fikk hjertestans. 34 av disse var var menn, og 25 av dem var under 35 år.

Et overraskende funn i undersøkelsen var at plutselig hjertestans hovedsakelig forekom ved aktivitet på lav intensitet. 40 prosent av de utøverne som var med i undersøkelsen døde også av hjertestansen. Og undersøkelsen viser også naturlig nok at rask førstehjelp var helt avgjørende for at 60 prosent overlevde.

– Standard bør være at hjertestansofre ved sportsarrangementer får riktig behandling innen ett minutt, skriver Steinskog og Ekker Solberg i sin rapport.