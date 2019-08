– Derfor scorer Agüero mest mot de beste

Agüero i PL vs "Topp-6" vs Ikke "Topp-6" Kamper spilt 66 174 Minutter spilt 5142 12722 Mål 43 122 Målgivende 7 36 Målpoeng 50 158 Min. per mål 119.6 104.3 Min. per målpoeng 102.8 80.5

– Agüero er en «high-performer». Han har perfeksjonert sin stil og for å være mest mulig effektiv bruker han seg selv maksimalt når det gjelder som mest. Til glede for Manchester City, sier Hangeland.

Stamsø-Møller: – Tallene understreker hvor utrolig god han er

Også ekspertkollega Simen Stamsø-Møller bruker store ord om Agüero.

– Disse tallene understreker jo hvor utrolig god Agüero er. Det har lite å si hvem han møter, han er omtrent ustoppelig uansett. Det er Premier Leagues beste spiss hvis man slår sammen toppnivå og leveranse over tid, sier kommentatoren- og eksperten.

Stamsø-Møller mener Thierry Henrys og Luis Suárez' toppnivå tåler sammenligning med Agüeros, og heller ikke han er overrasket over at tallene er ekstra sterke mot de aller beste lagene.

– Det er fordi han er på et spesielt høyt nivå. De som ikke er like gode scorer for det første ikke like mange mål, og spesielt ikke mot topp motstand. Dette gjelder kun for en håndfull spillere i verden. Det er ingen hemmelighet at Agüero ikke alltid har kommet tidligst på trening og stått igjen etter de andre. Han er ikke et resultat av trening og terping i voksen alder, men har nok bare alltid «hatt det», sier han.

Kane scorer hyppigere enn Agüero mot de svakere lagene

Til sammenligning har lørdagens motstander Harry Kane en noe annerledes fordeling av sine scoringer. Mot de antatt dårligere scorer han oftere enn Agüero, mens møtene med topp-seks-lagene sørger for betydelig sjeldnere nettsus for Spurs-profilen enn for Agüero.

PS! Agüero har ikke scoret på sine sju siste Premier League-oppgjør mot lørdagens motstander Tottenham. På sine første sju kamper mot dem siden debuten i 2011 scoret han hele ti ganger, men nå har han ikke scoret Premier League-mål mot de liljehvite siden 3. mai 2015.

Se Manchester City-Tottenham lørdag fra 18.00 (kampstart 18.30) på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!