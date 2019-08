Politiet: Mann i 30-årene er siktet for frihetsberøvelse og grovt ran

STOPPET:To menn er siktet for frihetsberøvelse etter at en 14-åring ble funnet i en stjålet bil. Nå utvides siktelsen. Foto: ALEXANDER JANSEN / DRM24.NO

Tirsdag ble det kjent at to menn var siktet for frihetsberøvelse etter at de ble stoppet med en 14-åring i bilen. Politiet skriver at én av de også er siktet for en annen grovt ran, bare dager tidligere.