Brenton Tarrant (28) er siktet for å ha drept 51 mennesker og skadet ytterligere 40, etter at han den 15. mars gikk inn i al-Noor-moskeen og senere Lindwood Islamic Centre i Christchurch.

Den australske mannen streamet angrepene på Facebook.

Nå skriver Radio New Zealand at Tarrant i juli sendte et seks sider langt brev som senere ble postet på nettforumet 4chan.

Forumet er kjent for å ha enkelte tråder som diskuterer masseskytinger og terrorangrep, og beskrives som en samleplass for høyreekstreme.

Brevet ble sendt til en russer, som senere postet brevet på forumet.

Ifølge nettsiden Newsroom skal brevet ha beskrevet en tur terroristen tok til Russland i 2015. Han skal videre ha lagt ut om hvem som påvirket ham ideologisk, og vist til den britiske fascisten Oswald Mosley. Mosley er kjent som lederen av det britiske fascist-partiet på 40-tallet.

Brevet avslutter med et budskap som kan tolkes som et forsøk på rekruttering.

Strammer inn rutinene

Nå beklager fengselsmyndighetene at australieren fikk sendt brevet. De erkjenner at brevet skulle blitt tilbakeholdt, og skylder på at de ikke tidligere har håndtert en lignende fange.

– Vi har aldri hatt en fange som dette før, og jeg har stilt spørsmål ved om våre regler er tilpasset, og bedt om råd for hvilke endringer vi må gjøre, sier fengslingsminister Kelvin Davis.

– Jeg vet mange newzealendere vil bli overrasket over at denne lovbryteren får sende og motta post, men dette er rettigheter alle fanger har, fortsetter han.

Davis sier at fengselet har rett til å tilbakeholde korrespondanse, og at de nå vil stramme inn rutinene.

– Jeg mener at dette ikke skulle blitt sendt, og har bedt om forsikring om at det vil bli en styrket prosess fra og med nå. Jeg har vært tydelig på at dette ikke kan skje igjen, sier Davis.

Hyllet terroristen

Nettforumet 4chan har de siste dagene blitt omtalt i norske medier i forbindelse med angrepet på al-Noor-moskeen i Bærum. En melding med navnet til nå draps- og terrorsiktede Philip Manshaus ble postet før 21-åringen ble pågrepet etter å ha gått til angrep på al-Noor-moskeen i Bærum.

I meldingen blir New Zealand-terroristen hyllet og omtalt som en helgen.

Manshaus har også dokumenterte høyreekstreme holdninger, og uttrykt seg innvandringsfiendtlig på nettforum.

– Vi har avdekket høyreekstreme holdninger. Siktede har uttrykt holdninger der han hyller Quisling og at han har innvandringsfiendtlige holdninger, sa fungerende enhetsleder i Oslo Politidistrikt , Rune Skjold, søndag.

Manshaug har også hyllet de nylige skyteepisodene i El Paso og San Diego i USA.