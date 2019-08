Det er bare en knapp måned til årets store bilutstilling i Frankfurt åpner dørene. Her ventes det flere spennende nybil-lanseringer.

Blant annet skal Audi vise oss flere interessante nyheter. Her får vi se både en oppdatert facelift-versjon av Q7, og ikke minst en helt ny generasjon A3.

For de aller mest hardbarka bilentusiastene, vil nok høydepunktet hos Audi være når duken dras av helt nye RS 6.

Dette har i lang tid vært en ubestridt drømmebil for veldig mange. Dagens generasjon har vært med helt siden 2013, det er derfor på høy tid at Audi kommer med en ny versjon.

Med den skal de også ta opp kampen mot erkerivalen Mercedes-AMG E63 S og til dels nye BMW M5, selv om sistnevnte ikke leveres som stasjonsvogn.

Første smakebit

Nå har Audi nylig publisert et teaserbilde av bilen. Her får vi kun se konturene av nykommeren, med glimt av de nye baklysene.

Den første smakebiten bekrefter at det trolig ikke blir noen store overraskelser på designfronten. Baklyset er identisk med det vi ser på nye S6. Sistnevnte danner et godt grunnlag for hva vi kan vente oss av nye RS 6.

Og akkurat som hos de andre Audi-modellene, ventes det en enda større grill, samt skarpere linjeføringer.

I motsetning til S6 får nye RS 6 enda bredere hjulbuer, samt to ovale potter bak – i motsetning til de fire pottene hos «lillebror» S6.

Nye RS 6 blir nokså lik S6 (bildet), men bilen får både større luftinntak og bredere hjulbuer.

Audi med firehjulstrekk og 700 hk.

Motor fra Lamborghini

Audi sin RS-avdeling lanserer aldri en ny modell uten å mene alvor. Det blir derfor svært spennende å se spesifikasjonene på den nye modellen.

Her er det naturlig at Audi vil matche eller legge seg over Mercedes-AMG E63 S. Den yter 612 hk og gjør 0-100 km/t på bare 3,5 sekunder.

Dagens RS 6 har 605 hk, men bruker 3,7 sekunder på samme øvelse.

Nå ryktes det at Audi kommer til å bruke samme V8-motor som vi finner i Porsche Panamera Turbo og Lamborghini Urus. I sistnevnte yter den 650 hk, så blir det interessant å se hvor mye effekt Audi velger å skvise ut av den potente motoren.

Vi blir ikke overrasket dersom nye RS 6 i Performace-utgave får nettopp 650 hk. Da snakker vi igjen om en av verdens raskeste stasjonsvogner.

Nesten uansett modell, er interiørene nesten identiske hos Audi om dagen...

Bøllebil for deg som må inngå et kompromiss

Flere RS-modeller på gang

Det kommer utvilsomt mye spennende fra Audi RS i tiden fremover. I forbindelse med 25-års jubileet til klassikeren RS 2, har Audi publisert et annet bilde som hinter til en rekke RS-modeller.

Broom erfarer at en helt ny generasjon RS 7 også vil debutere på bilutstillingen i Frankfurt i september.

I tillegg får vi se både RS Q8 og RS Q3 på litt sikt. Om disse avdukes i Frankfurt er ikke bekreftet.

Spesielt fra denne vinkelen vil RS 6 gjøre mer ut av seg.

Denne luksusbilen gjør 300 km/t!

Se video: Her oppdager X det helt nye RS 7 som snart har verdenspremiere.