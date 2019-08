Bloggerne-Sofie (24) har snudd – derfor skriver hun ikke om sex lenger

Sofie Caroline Nilsen (24) er en av nykommerne i høstens Bloggerne-sesong.

Hun har blogget i åtte år, men det var da hun deltok i realityserien Paradise Hotel i 2017 at leserne virkelig oppdaget bloggen hennes.

Da bestemte hun seg for å satse fullt på en karriere som blogger og influencer.

– Jeg har vært bestemt på å få til de tingene jeg har lyst til, og det var ikke aktuelt at bloggen min skulle forsvinne da Paradise Hotel sluttet å gå på TV. Jeg har jobbet hardt og ofret mye for å komme dit jeg er nå, sier Nilsen.

TV 2 møter henne på en lansering for den nye Bloggerne-sesongen.

Se video av intervjuet i toppen av saken.

Gjort endringer

Da bloggen tok av, delte Nilsen mye privat. Hun skrev om alt fra sitt sex-liv til lidelsen vaginisme og forholdet med Paradise Hotel-kjæresten Morten Botten (24).

Nå har hun gjort en helomvending.

– Jeg svarer ikke på spørsmål om sex lenger, siden jeg føler at det blir for privat. Jeg har skjermet forholdet fra sosiale medier også, fordi det er alltid folk som skal mene noe, også kommer det rykter, sier hun.

Bloggeren påpeker at hun ikke angrer på noen blogginnlegg, men hun har lært hva som hører hjemme i offentligheten og hva som bør være privat.

– Noe av det jeg delte for to år siden, ville jeg aldri delt i dag. Jeg har vokst og lært på det, og i tillegg har bloggbransjen endret seg, sier hun.

– Jeg er veldig for at man skal snakke åpent om for eksempel sex, men det handler om måten man tar det opp på. Jeg får vondt i magen når jeg ser tilbake på noen av innleggene jeg skrev, siden de var til ingen nytte, legger hun til.

Ville provosere

Blar man tilbake i bloggarkivet til Nilsen, finner man en god del clickbait-tittler, altså titler som er villedende eller overdrevet.

Nilsen innrømmer at dette var en del av strategien hennes, sammen med provoserende innlegg.

– Jeg drev mye med clickbait før, og jeg var veldig opptatt av å provosere. Jeg var så desperat etter å være på topplista at jeg gjorde alt, sier hun.

– Veldig mange bloggere drev med clickbait og provosering på den tiden, så det ble litt av normalen. Jeg så at det fungerte der og da, så jeg fortsatte på den ballen. Så fikk jeg et kakk i bakhodet og skjønte at dette var ikke noe for meg, sier hun.