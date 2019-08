Norge får USA-hjelp til å overvåke øvelse

Russland startet onsdag det som Forsvaret beskriver som en «uvanlig stor» militærøvelse utenfor norskekysten med skip, fly og ubåter.

Russiske sjø- og luftstridskrefter vil fra 14. til 17. august trolig gjennomføre omfattende skarp øvingsaktivitet i fire store fareområder i internasjonalt farvann utenfor kysten av Nordland og Troms.

USA og Canada på Andøya

For å holde øye med den russiske militærøvelsen utenfor norskekysten, er flere amerikanske P-8 Poseidon overvåkingsfly og et kanadisk CP-140 patruljefly stasjonert på Andøya flystasjon.

TV 2 er kjent med at et ombygd, amerikansk Boeing 747-fly tirsdag landet på Andøya, etter en flight fra Frankfurt i Tyskland.

QRA NATOs Quick Reaction Alert-fly har fremskutt 15 minutters beredskap.

QRA-beredskapen er et oppdrag Norge ivaretar på vegne av NATO.



Oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) ønsker ikke å svare på hvilket ærend Boeing 747-flyet hadde på Andøya, og vil ikke gå ytterligere i detalj om hvilke tiltak som Norge og NATO har iverksatt for å følge den russiske militærøvelsen.

Talspersonen ved FOH vil heller ikke tallfeste antall russiske fartøy som er i aktivitet.

– Amerikanske P-8 opererer med norske Orion på Andøya, og vi har to DA-20-fly og F-16 på QRA i Bodø, sier Moen til TV 2.

– Ikke noen bekymring

Rune Jakobsen er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. Han sier at Norge nok ville varslet en tilsvarende øvelse som den russerne nå har med et års varsel, men at det ikke er noe å være bekymret for.

– Noen kan kanskje la seg provosere av at øvelsen skjer med en dags varsel, men det er ingen grunn til å frykte situasjonen. Dette skjer i en periode uten særlig stor spenning, og det er ingen aggressivitet å spore, sier Jakobsen til TV 2.

– At de har en slik øvelse er helt naturlig ut fra deres behov, legger han til.

Det er foreløpig ikke observert at russerne har skutt opp missiler, som de har varslet at de ønsker teste.

Den konvensjonelle ubåten Vladikavkaz av Kilo II-klassen på vei langs norskekysten til Kola. I bakgrunnen ser man et norsk Sea King redningshelikopter. Foto: Forsvarets operative hovedkvarter

– Største i manns minne

Ifølge NRK deltar 30 russiske overflatefartøy sammen med fly, i det Forsvaret kaller en svært kompleks operasjon.

– Jeg tror vi må langt tilbake i den kalde krigen før vi finner øvelser av dette omfanget. Såvidt vi kan erindre, er dette det største vi har sett i manns minne, og det er de siste 40 årene, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til NRK.

Ifølge forsvarssjefen har russerne kombinert ressurser fra Østersjøflåten, Nordflåten og Svartehavsflåten for å prøve å nekte NATO tilgang til Østersjøen, Nordsjøen og Norskehavet.

– Det er en nasjonal utfordring. Dersom noe skulle skje, så ligger jo Norge på feil side av konfrontasjonslinjen for å få hjelp og forsterkninger dersom vi skulle trenge det, sier Bruun-Hanssen til NRK.