– Ambisjonen vår er at dette er en serie som flere forskjellige generasjoner kan se på sammen, for det er det ikke alltid at slike familieserier får til, forteller Sven Nordin (62) til TV 2.

Annerledes farfar

Etter mange år er han tilbake på TV 2 i en ny familiekomedie som ennå ikke har fått navn.

Innspillingen er derimot godt i gang, og Nordin gleder seg til å ta fatt på komediesjangeren igjen, etter å ha gjort stor suksess med krimserien «Wisting» på TV 3.

– Jeg har alltid vært en skuespiller som har likt å la pendelen svinge ganske langt fra seriøse ting til mer humorting, og for meg er det veldig gøy å være tilbake i en komisetting, sier Nordin.

Nordins karakter forlot sin kone og sønn for mange år siden, men vender nå tilbake til Norge etter å ha levd som en noe uortodoks levemann i utlandet.

Ettersom farfar står på noe bar bakke når han vender hjem, forbarmer sønnen seg over ham og lar ham bo i kjellerleiligheten i huset sitt.

– Han er slitsom. Utrolig slitsom. Han er den rake motsetning til sønnen, og det er der kjernen til de fleste problemene ligger, sier Ole Christoffer Ertvaag (32), som spiller sønnen til Sven Nordin i serien.

Gammel kjenning

For mens farfars stil er direkte og upolert, står sønnen og kona for en mer pedagogisk og politisk korrekt linje, i hvert fall på utsiden.

Far og sønn er tydelige motpoler i sitt syn på barneoppdragelse, parforhold, kjønnsroller og karrière.

– Han er en rampete, fri fyr, bekrefter Janne Formoe (44), som spiller svigerdatteren til Nordins karakter.

Selv sier Nordin at karakteren hans kan minne om en gammel kjenning.

– Jeg har noen ganger tenkt at det kan finnes et lite islett av Nils-karakteren i denne farfar-karakteren. Det tror jeg mange vil si når de ser serien, ler Nordin.

– Har har nok av det samme grunnfjellet i seg. Det tror jeg vi trygt kan si, avslutter Nordin.

Nils ble allemannseie da «Mot i brøstet» herjet over norske TV-skjermer på slutten av 90-tallet. Serien er fortsatt umåtelig populær, og i forbindelse med seriens 25-årsjubileum, kom alle episodene på nytt ut på DVD.

Nordins nye TV-serie kommer på TV 2 i 2020.