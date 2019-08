Mannen ble pågrepet i Malmø. En 21-årig svensk statsborger er internasjonalt etterlyst og fremdeles på frifot. Begge de to mennene har status som siktet i saken.

– Vi har i natt ransaket flere adresser i Sverige. Her har vi beslaglagt det vi formoder er bilen som er brukt av gjerningesmennene, sier sjefsinspektør i Københavns politi, Jørgen Skov, i en kort pressebrief onsdag morgen.

Politiet ville onsdag ikke uttale seg om et mulig motiv for angrepet, men tror ikke det er noen forbindelse til eksplosjonen ved en politistasjon i Nørrebro.

– Det er ingenting som tyder på at de to eksplosjonene har noe med hverandre å gjøre, sier Skov.

Politiet har understreket at de anser det som et angrep og en bevisst handling. København har det siste halve året blitt rammet av flere eksplosjoner, og politiet har satt ned en egen etterforskningsgruppe.

Skov opplyser at politiet fremdeles mener det er brukt industrielt sprengstoff i angrepet. Det er snakk om sprengstoff som benyttes av Forsvaret, og som blir utløst av en detonator.

Massivt smell

Sent tirsdag i forrige uke ble store deler av Skattestyrelsen i København rasert av en eksplosjon.

En rekke vitner hørte det massive smellet ved Skattestyrelsens bygning i Østbanegade, som ligger live ved Nordhavn stasjon.

De beskrev et massivt brak og bilder i dagslys dagen derpå viser knuste ruter og svært store skader på fasaden av bygningen.

Politiet etterlyste tidligere en person som ble beskrevet som en mann i alderen 15-25 år, mellom 170-180 centimeter høy og av normal kroppsbygning. Han var iført en svart jakke, og løstsittende bukser. Det er uvisst om dette er den pågrepne eller mannen som er på frifot.

Politiet har gått ut med flere overvåkningsbilder av mannen.

Innkaller til sikkerhetsmøte

Danmarks statsminister Mette Fredriksen fortalte lørdag at det vil bli innkalt til møte i regjeringens sikkerhetsutvalg som følge av eksplosjonen lørdag.

Hun forteller at det er et mirakel at ingen ble skadet i eksplosjonen.

– Angrepet mot politistasjonen er fullstendig uakseptabelt, og noe som regjeringen tar meget alvorlig. For politiets ansatte og landets borgere er det avgjørende at vi alle kan føle oss trygge når vi er på jobb, og når vi beveger oss rundt i byene vår, sa statsministeren.

(NTB/TV 2)