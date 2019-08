Satellittbildene er publisert av Maxar Technologies onsdag. De viser militære kjøretøy plassert inne på Shenzen Bay Sport Center, som ligger like over havna til Hongkong.

USAs president, Donald Trump, twitret natt til onsdag at amerikansk etterretning viser at kinesiske myndigheter flyttet tropper mot grensa, og oppfordret til ro. Tweeten ble imidlertid slettet igjen.

Kinesiske myndigheter har ikke satt igang en militær operasjon mot demonstrantene, men utelukker ikke at de må ty til maktbruk hvis demonstrantene ikke trapper ned.

– De radikale demonstrantene har angrepet politiet med farlige gjenstander. De begår alvorlig kriminalitet som minner om terrorisme, uttalte Yang Guang fra Kinas Hongkong-departement mandag.

Donald Trump oppfordrer til ro i Hongkong. Foto: AFP/Skjermdump

Frykter tap av rettigheter

I over to måneder har demonstranter gått ut i gatene og protestert mot en utleveringsavtale myndighetene i Hongkong ønsket å inngå med fastlands-Kina.

Selv om avtalen er skrinlagt, er den ikke offisielt lagt helt bort, og dette provoserer massene.

Hongkong er en del av Kina, men har stor grad av selvstyre. De har for eksempel ytringsfrihet, eget rettssystem og ingen utleveringsavtale med Kina, og slik vil de at det skal forbli. Demonstrantene krever en valgreform for å ha muligheten til å velge sine egne ledere.

– Vil tilbake til Vesten

Hongkongs protestbølge har til hensikt å destabilisere den lokale regjeringen og «gi byen tilbake» til Vesten, mener den statlige kinesiske avisa, Global Times.

– Den kinesiske regjeringen kommer aldri til å tillate at ekstrem opposisjon og Vesten drar Hongkong inn i den antikinesiske leiren. Ei heller vil den tillate at byen kastes inn i langvarig kaos eller blir en base for Vestens nedbryting av Kinas politiske system, står det i lederen i den landsdekkende engelskspråklige avisa onsdag.

Global Times beskriver videre demonstrantene som profesjonelt trente bråkmakere. En av Global Times' journalister ble tirsdag angrepet av demonstranter som deretter hindret førstehjelpspersonell i å nå fram til ham på flyplassen i Hongkong, hevder avisa.

Hongkongs Beijing-støttede regjering har bekreftet hendelsen.

Flyplassen åpnet

Det kom til voldelige sammenstøt mellom politi og demonstranter på den internasjonale flyplassen i Hongkong tirsdag.

Etter to dager med kanselleringer på grunn av de til dels voldsomme demonstrasjonne, åpnet trafikken på flyplassen igjen onsdag morgen.

(©NTB/TV 2)