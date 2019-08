Bodø/Glimt er for alvor med i gullkampen i Eliteserien. En av spillerne som har bidratt til oppturen har vært Geir André Herrem (31). Herrem har scoret seks mål for Glimt i årets sesong. Nå forsvinner han til Kalmar, skriver Bodø/Glimt på sin hjemmeside.

Herrem går fra gullkamp til bunnkamp. Kalmar ligger på 14. plass med kun to lag bak seg på tabellen.

– Geir var en spiller vi virkelig ville ha, og det var selvsagt litt jobb å løse ham fra en klubb som spiller om gullet i Norge, skriver den sørsvenske klubben.



Også tidligere Brann-spiller Sivert Heltne Nilsen skal prøve seg i Allsvenskan.

Nilsen forlater dansk fotball etter ett år i Horsens. Nå er 27-åringen klar for spill i Allsvenskan med Elfsborg.

– Det avgjørende for meg var at de vil bruke meg som midtbaneanker. Jeg mener selv at det er i den posisjonen jeg er best, sier Nilsen til NRK om overgangen.

I Danmark har 27-åringen den siste tiden spilt midtstopper.

Nilsen gikk fra Brann til Horsens i fjor sommer. Etter kun ett år med spill i den danske Superligaen fortsetter karrieren nå med spill i Allsvenskan.

– Jeg lever i nuet. Det er ikke noe å angre på. Jeg hadde et fint år i Danmark, sier Nilsen,

Elfsborg ligger på 10.-plass i den svenske toppserien.

Overgangen forventes å bli offentliggjort onsdag, og klubbsjef i Elfsborg, Stefan Andreasson, ønsker ikke kommentere overgangen før den blir gjort offentlig.

