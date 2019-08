Rooney fikk draktnummer 32 – det har skapt bråk

Tidligere i sommer ble det klart at Wayne Rooney gjør comeback i England. Tidenes mestscorende for Manchester United blir spillende trener under Phillip Cocu i Derby.

Men etter at Wayne Rooney ble presentert med draktnummeret 32 har reaksjonene ikke latt vente på seg.

Det fordi hovedsponsoren til Derby er bettingselskapet 32Red.

Sportsministeren i England, Nigel Adams, mener klubben må tenke seg nøye om før de lar den tidligere Three Lions-kapteinen entre gresset med draktnummer 32.

– Det er veldig listig. Klubber må være veldig forsiktige med å koble seg til gambling. Jeg hevet et øyenbryn da jeg så nummeret 32 på Wayne Rooneys drakt, sa Adams under en orientering foran britisk presse, ifølge The Telegraph.

– Vi har et spillproblem i landet vårt, så vi må være veldige forsiktige med tanke på hvilke budskap fotballen sender, forteller Nigel Adams.

Frykter for de sårbare

Adams frykter at de sårbare vil bli påvirket av koblingen til spillselskapet, og er skeptisk til at barn vil bli sett med tallet 32 på ryggen.

Ifølge retningslinjene som er satt har klubbene ikke lov å selge drakter med navnet på spillselskaper til barn. Men det er ingen regler mot å ha Rooney og draktnummer 32 på ryggen.

Ifølge BBC sier 32Red at avtalen følger retningslinjene til det engelske fotballforbundet (FA).

Dermed kan spillselskapet få eksponert merkevaren på langt flere drakter ved salg av drakten «Rooney 32».

– Jeg vil be dem se på seg selv og be dem tenke på hvilke innvirkning spillproblemer kan ha i samfunnet, spesielt de sårbare personene og de unge også. Klubben har et sosialt ansvar om å være modne og voksne, sier Adams.

Kan ikke gripe inn før Rooney er tilbake

Kilder med ekspertise innen annonsering sier til Telegraph at valget med å gi Rooney draktnummer 32 i samarbeid med spillselskapet kan være et potensielt brudd på reglene til Det engelske fotballforbundet.

Wayne Rooney blir ikke en del av Derby før januar 2020 og regjeringen kan ikke gripe inn før den tidligere United-spilleren har satt føttene i gresset med drakten på. FA vil heller ikke kommentere saken før Wayne Rooney er under deres retningslinjer. For øyeblikket er han under amerikanske retningslinjer mens han spiller for DC United.

Telegraph forstår at FA er inneforstått med situasjonen og følger den nøye.

Både kirken i England og helsevesenet har kritisert Derby og Rooney etter overgangen. Etter rapportene betaler spillselskapet 32Red deler av de 900 000 kronene Wayne Rooney får i ukentlig lønn.