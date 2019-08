Denne uken er det 60 år siden en av de viktigste sikkerhetsoppfinnelsene i bilens historie debuterte.

Det skjedde i Sverige, nærmere bestemt i byen Kristianstad. Torsdag 13. august 1959 rullet en Volvo PV544 inn til en Volvo-forhandler der, utstyrt med et trepunkts sikkerhetsbelte.

Det blir estimert at beltet av V-typen har reddet over en million menneskeliv siden da.

Volvos egen forskning viser at risikoen for å bli drept eller hardt skadd i en kollisjon reduseres med over 50 prosent, dersom man benytter beltet.

Fortid som flyingeniør

Det var Volvo-ingeniøren Nils Bohlin som fant opp det som skulle revolusjonere sikkerheten til bilister verden over.

Det fantes allerede ulike typer sikkerhetsbelter på markedet den gangen, og amerikanske leger begynte på 1930-tallet å stille krav til biler skulle utstyres med sikkerhetsbelte. Den vanligste løsningen før 1959 var et topunkts-belte, men det var en utfordring at beltene ikke beskyttet mennesker godt nok ved en kollisjon, spesielt i høyere hastigheter.

Bohlin hadde en fortid som flyingeniør. Blant annet hadde han jobbet med å utvikle katapultstoler. Dermed visste han også mye om hvor store krefter det kan være snakk om ved et sammenstøt.

Oppfinneren selv, naturligvis ulastelig antrukket.

Først i verden

Den viktigste egenskapen til Bohlins sikkerhetsbelte, sammenlignet med andre belter på den tiden, var at det hadde både et hoftebelte og et diagonalt belte. Det var forankret lavt på begge sider av setet, mens skråbeltet tok imot overkroppen. Dette gjorde at beltet forble i samme stilling ved en kollisjon. Det samme prinsippet brukes i dagens sikkerhetsbelter.

Volvo PV544 og Volvo Amazon (120) var de første bilene som ble utstyrt med verdensnyheten på det nordiske markedet og Volvo var den første bilprodusenten som hadde trepunkts-beltet som standard i sine biler.

Oppfinnelsen ble registrert med en åpen patent, noe som gjorde at alle andre bilprodusenter sto fritt til å ta i bruk oppfinnelsen.

Ble påbudt

Volvo-ledelsen kom med følgende begrunnelse: Beslutningen om å frigjøre trepunkts sikkerhetsbeltet-patentet er visjonært og i tråd med Volvos grunnleggende syn på trafikksikkerhet.

Bohlin ble i 1995 tildelt " Royal Swedish Academy of Engineering Sciences" medalje i gull for sin innsats.

Fra 1971 ble det for øvrig påbudt med bilbelter foran i nye biler i vår del av verden. Men det skulle drøye helt til 1975 før det ble det lovpålagt å bruke setebeltene i forsetet. Motstanden mot bilbelter var stor, og derfor måtte det ny lovgivning til. Fra 1979 kunne unnlatelse medføre bot.

Originalt reklamebilde av Volvo PV 544 fra 1959. Første årsmodellen med trepunktsbelter som standard.

50.000 får bot hvert år

Mange mente de kunne ta seg for med hendene i en kollisjon. Vanskeligheter med å komme ut av bilen om den havnet i vannet eller om den brant var også argumenter som gikk igjen.Fra 1985 ble det også påbudt å bruke belter i baksetet.

Fortatt er uviljen til å bruke bilbeltet betydelig. Rundt 50.000 mennesker bøtelegges hvert år i Norge, for ikke å bruke sikkerhetsbeltet. Blant de som omkommer i trafikken, er det en svært høy andel som ikke bruker bilbeltet. Utrolig nok...

