Minst 86 millioner kroner fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA) havner garantert på trøndernes konto etter tirsdagens avansement mot Maribor. Men summen blir høyst sannsynlig enda høyre, selv om RBK skulle bomme i siste kvalifiseringsrunde til mesterligaen.

RBK får 50 millioner kroner i «trøstepremie» dersom laget ryker ut mot Dinamo Zagreb, i tillegg til at hvert lag mottar 29 millioner kroner bare for deltakelsen i europaligaens gruppespill. Det vil si at Rosenborg vil minimum få over 130 millioner kroner.

Fra før har Rosenborg sikret 6,6 millioner gjennom deltakelse i 1. og 2. kvalrunde. Laget vil også motta minimum 713.000 kroner fra UEFAs rankingpott, som fordeles ut fra hvor lagene ligger på klubbrankingen.

TV- og billettinntekter

Også flere andre midler skal fordeles. Blant annet TV-inntekter, der Rosenborg mottok om lag 20 millioner kroner for deltakelsen i gruppespillet i europaligaen i fjor.

Også publikumsinntekter og utbetalinger fra egne sponsorer skal med i regnestykket. Og på toppen av det hele kommer betalinger for prestasjoner:

En seier i europaligaens gruppespill er verdt 5,7 millioner kroner, mens et uavgjortresultat gir 1,9 millioner på konto.

Det er med andre ord ikke sannsynlig at en europaligadeltakelse vil gi Rosenborg inntekter på langt over hundre millioner kroner.

Mesterliga-gullgruve

Skulle RBK ta seg inn i Fotball-Europas gjeveste selskap, mesterligaen, snakker vi om helt andre summer. Bare deltakelsen i Champions League-gruppespillet gir 152 millioner kroner til hver klubb.

Hver andel av rankingpotten er også betydelig høyere - minimum 11 millioner - og det samme med belønningen for å ta poeng i gruppespillet. En seier i CL gir 27 millioner kroner, mens en får 9 millioner for å spille uavgjort.

Legg til høyere publikumsinntekter, mer TV-penger og større sponsorutbetalinger, og man snakker fort om Europa-inntekter i to-trehundremillionersklassen.

Rosenborg møter Dinamo Zagreb borte 20. august og hjemme 27. august. Vinneren sammenlagt går inn i mesterligaens gruppespill.

I 2017/18 mottok Rosenborg snaut 60 millioner kroner av UEFA for deltakelsen i europaligaens gruppespill. Da er TV-inntekter medregnet, mens bonuser fra kvalifiseringsspillet kom i tillegg.

(©NTB)