Skalk lukene til helgen: – Det blir søkkvått!

REGNSKYLL: Bildet til venstre viser hvordan regnværet utvikler seg i begynnelsen av helgen. Bildet til høyre illustrerer totalmengden av regn gjennom helgen. Foto: StormGeo

Det kommer et kraftig lavtrykk inn over Sør-Norge som gir et skikkelig regnskyll i hele landet gjennom helgen.