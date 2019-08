– Han er veldig nær landslagstroppen

Se Konradsens praktscoring mot Maribor i vinduet øverst!

I takt med Rosenborgs formoppsving har Konradsen begynt å bøtte inn mål fra sentral midtbane.

Fra midten av juli har målene kommet som perler på en snor for nordlendingen.

I storseieren over Viking i Eliteserien scoret han to. Samtidig har han herjet i Champions League-kvaliken.

29-åringen scoret to hjemme mot Linfield, scoret det viktige bortemålet mot i 1-2-tapet for BATE og scoret igjen to da Maribor ble slått 3-1 på Lerkendal.

Fem mål på fem kamper i kvalifiseringen til verdens gjeveste klubbturnering lar seg høre.

Konradsen var med i Lars Lagerbäcks første landslagstropp. Da spilte landslaget VM-kvalik mot Nord-Irland, uten at nordlendingen fikk spilletid. Siden har han ikke vært en del av troppen.

– All ære til ham og Rosenborg

Nå banker Konradsen igjen på Lagerbäcks dør, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Han er i sin beste form noensinne. Han scorer mål på alle mulige måter. I tillegg jobber han ekstremt hardt for kollektivet. Lars Lagerbäck skal snart ta ut en tropp. Om Konradsen ikke blir tatt ut, vil han i hvert fall være veldig nær den troppen, sier Mathisen.

Lagerbäck og hans team har flere ganger uttalt at de har 35-40 spillere de følger nøye med på. Hvorvidt Konradsen er en av dem, kan publikum bare få spekulere på, sier Per Joar Hansen, svenskens assistent.

– Han har gjort det bra, som resten av laget. Når laget gjør det bra, er det enklere for enkeltspillere å gjøre det bra. Men vi har selvsagt fått det med oss. Vi har sett kampen i kveld, og han er en av dem som har gjort det veldig bra i det siste. All ære til ham og Rosenborg, sier «Perry» til TV 2.

Hylles av kapteinen

En annen som er full av lovord om Rosenborgs formspiller, er Mike Jensen. På spørsmål om hvem han vil trekke frem som viktigst til at pilen bare har pekt oppover, er dansken rask med å trekke frem Konradsen – sammen med Alexander Søderlund.

– Laget fungerer bedre, men spiller for spiller er det alltid noen som står frem. Man kan ikke komme unna dem, sier Rosenborg-kapteinen til TV 2.

– Han (Konradsen) har et veldig stort repertoar. Han er god på dødballer, god til å komme inn i feltet, god i luften og har gode avslutningsferdigheter. Så er han veldig sterk fysisk, og står alltid distansen, fortsetter Jensen.