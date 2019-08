NÅ: Se RBK-Maribor på TV 2 Sport 1 eller Sumo!

Over høyttaleranlegget ble det kunngjort at Tagseth har skrevet under på en fireårsavtale med den regjerende mesteren.

– Jeg trives veldig godt her, og er veldig glad for å være her, sa Tagseth til applaus fra de fremmøtte på Lerkendal.

Den tekniske midtbanespilleren gikk under kallenavnet «Frostas Messi» da han herjet i Norway Cup som 14-åring.

Han ble siden plukket opp av Liverpool, og sluttet seg til Champions League-mesterens akademi i 2017.

Der hadde Tagseth Steven Gerrard som sjef i én sesong. Liverpool-legenden ledet U18-laget før han tok over skotske Rangers, og var i sin tid full av lovord om Rosenborgs nysignering.

18-åringen, som er fra Frosta i Trøndelag, har den siste tiden stått uten klubb. Han valgte ikke å forlenge kontrakten med Liverpool denne våren. Forklaringen var at han ønsket en «annen type personlig fotballmessig utvikling.»

– Han har blitt overtrent to ganger og ønsker mer teknikk og offensiv utvikling framover, har talentets far, Tore Tagseth, tidligere sagt til Nettavisen.

Midtbanespilleren var på prøvespill hos Rosenborg i juni.

– Klubber i utlandet har vist interesse, så det er flere lag enn RBK som frister. Men om jeg blir i Norge, er Rosenborg den eneste klubben jeg ønsker å spille for, sa Tagseth til TV 2 den gang.