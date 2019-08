Rosenborg sikret seg Europa-gruppespill: – Hverdagen deres kan bli totalt forandret

Se Konradsens praktscoring i vinduet øverst!

– Horneland har snudd et skip som var i ferd med å synke. Nå er de tilbake på sitt beste på lang, lang tid. Det må gjøre utrolig godt, sier Jesper Mathisen fra kommentatorboksen.

– De har faktisk en reell mulighet til å nå gruppespillet i Champions League. Det hadde vært smått utrolig, for der er det ikke enkelt å komme seg inn i 2019, fortsetter han.

Med 3-1-seier på bortebane skulle det mye til for en Rosenborg-exit i tredje kvalifiseringsrunde.

Den regjerende serie- og cupmesteren slet til tider i første omgang, og ble liggende under da Rudi Pozeg Vancas scoret like før pause.

Konradsen med perletreff

Men det ble med et skremmeskudd fra slovenerne. Etter hvilen var det et helt annet Rosenborg-lag som entret gresset. Alexander Søderlund satte inn utligningen sju minutter etter pause. Åtte minutter senere sendte Anders Konradsen hjemmelaget i ledelsen.

Sistnevnte doblet ledelsen ti minutter før full tid. Formspilleren tok ballen med seg inn i feltet, la den over på venstre og limte den i krysset.

– Han er i sitt livs form og scorer på alle mulige måter – selv med venstrebeinet! Se og nyt, utbrøt Mathisen fra kommentatorboksen.

Se scoringen i vinduet øverst!

Trønderne er nå klare for Champions League-playoff – siste hinder før deres første gruppespill i verdens gjeveste klubbturnering siden 2007.

I playoffen møter de enten kroatiske Dinamo Zagreb eller ungarske Ferencváros. I skrivende stund er det Dinamo Zagreb som ligger an til å avansere, med én omgang igjen.

– Det smaker selvsagt fantastisk godt for alle som er glad i Rosenborg, jobber her og er på laget. Nå kan vi senke skuldrene før playoff og vite at vi er sikret Europaligaen. Alt etter det, er en kjempestor bonus, sier Konradsen til TV 2.

– Hva vil det bety å nå et Champions League-gruppespill?

– Kvalifiserer vi oss for det, måtte jeg brukt litt tid, latt det synke inn og kjent på hvordan det føles ut. Men det tar vi når den tid kommer, svarer midtbanespilleren.

– Hverdagen kan bli totalt forandret

Rosenborg er etter avansementet sikret en plass i gruppespillet i Europaligaen. De er også sikret store penger i klubbkassen.