Manchester City brøt overgangsreglene, og kunne ha blitt ilagt overgangsnekt i ett år. Klubben fikk heller en bot på 3,4 millioner kroner.

Det meldte FIFA tirsdag.

Storklubben brøt regelen om overgang for U18-spillere.

– Klubben godtar sitt ansvar for regelbruddene som var følge av feiltolkning av reglene, heter det i en uttalelse fra klubben.

– Alle regelbruddene skjedde før desember 2016, da vi fikk veiledning i tolkningen av reglene. Siden har vi strengt overholdt reglene.

FIFA har ikke sagt hvor mange spillere saken mot Manchester City gjelder, eller hvilke spillere det dreier seg om.

Manchester City er fortsatt under etterforskning av UEFA, som mistenker at klubben har brutt reglene for økonomisk fair play. I verste fall kan klubben for det bli straffet med utestengelse fra mesterligaen.

Premier League gransker dessuten City både for klubbens framgangsmåte i rekruttering av unge spillere og for dens holdning til reglene for økonomisk fair play, mens Englands fotballforbund ser på måten Jadon Sancho ble hentet fra Watford som 14-åring.

Faren er altså ikke over for Manchester City selv om FIFA-reaksjonen var av det milde slaget.

I februar ble Premier League-kollega, Chelsea, straffet med overgangsnekt etter lignende brudd på reglene for internasjonale overganger og registrering av spillere under 18 år. Det gjaldt 29 ulike spillere. Klubben har anket avgjørelsen til Idrettens voldgiftsrett.