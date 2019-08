Dette er de mulige utfallene for Asap Rocky

– I slutten av rettssaken var både Mayers og de andre klare på at de vil komme til Europa igjen, og dette var litt av grunnen til at de ikke forble varetektsfengslet, sier Sjöshult.

– Åpent

Dommerne kan også velge å omgjøre deler av dommen til samfunnsstraff.

Sjöshult er klar på at utfallet av saken står helt åpent.

– Det er for tidlig for Asap Rocky å puste ut. At han er fri, betyr ikke at han ikke dømmes. Det kan fremdeles hende han må komme tilbake til Sverige for å sone en dom, sier han.

En rekke europeiske land har utleveringsavtale med Sverige, og dersom rapperen skulle nekte å komme til soning, vil han ha problemer med å få reist til land i Europa i fremtiden i fare for å bli utlevert.

TV 2 følger fremleggingen av dommen klokken 14 onsdag.