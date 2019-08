Vil nekte Oslo-fløy å bruke parti-logo

FNB har vært preget av intern strid de siste ukene. Partiets ene fløy i Oslo og partiet sentralt har i lang tid vært uenige om en rekke ting.

Stavanger Aftenblad omtalte først konflikten.

Partileder Frode Myrhol nekter å anerkjenne en del av Oslo FNB som en berettiget del av FNB.

Stridens kjerne er at Oslo-styret står fast på en egen innmeldingsløsning der folk registrerer seg og betaler medlemskontingent til en egen konto på en lokal side de har opprettet, i stedet for å melde seg inn via den sentrale siden.

Oslo er det eneste lokal- eller fylkeslaget som har motsatt seg å registrere medlemmene sentralt.

Søndag gikk fristen ut for å løse uenighetene. Til TV 2 forteller Myrhol at striden fortsatt står uløst.

Myrhol anslår at en løsning vil komme i løpet av noen dager.

– Det er ikke oppnådd noen enighet, men vi jobber med en løsning, sier han.

– Hvor skadelig er det for partiet med en så åpen strid?

– Jeg har gjort en vurdering av det, og det jeg tenker er at det er viktig å få en fungerende organisasjon. Det er viktigere enn at vi kanskje mister ett eller to mandater i Oslo. For dette partiet skal eksistere langt utover valget 2019, og da må vi ha folk vi kan stole på og samarbeide med, sier han.

– Og det har dere ikke nå?

– Nei, samarbeidsviljen er veldig liten, sier han.

– Jeg har sett eksempler på grovt sjikanerende meldinger som er blitt sendt fra personer som er på valglisten i Oslo. Det er ikke greit i det hele tatt.

Oslo står på sitt

TV 2 har fått tilgang på en pressemelding fra den aktuelle grupperingen i Oslo FNB, som sendes ut onsdag. Der konkluderes det med at styret står på sitt.

Pressemeldingen er signert av styreleder i Oslo FNB, Jan Eriksen.

«FNB er et nytt parti og det er mange som leter etter svakheter i vår virksomhet. Styret i FNB Oslo er selvfølgelig oppmerksom på at vi ikke har den fartstiden som mer etablerte partier har. Derfor har vi fra første dag vært opptatt av at vi skal være korrekte i vår kommunikasjon og aktivitet både i forhold til medlemmer, andre partiledd, presse og publikum. Vi følger gjeldende lover og regler nøye, og er selvsagt lojale overfor våre vedtekter.

Uenigheten som er omtalt i pressen har med tolkning av vedtektene å gjøre. FNB har ikke hatt landsmøte ennå, men jeg føler meg trygg på at når det avholdes så vil vedtektene bli gjenstand for gjennomgang og revisjon som nødvendig. Enn så lenge følger vi vedtektene i FNB Oslo.»