Utsettelsen på tollen omfatter blant annet bærbare datamaskiner, kinesiskproduserte mobiltelefoner, dataskjermer, spillkonsoller, visse leker og enkelte typer klær og skotøy, opplyste kontoret til USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer tirsdag.

Lighthizer understreker likevel at prinsippbeslutningen står fast om å innføre en tollsats på 10 prosent på en rekke kinesiske importvarer 1. september.

Men for mange typer varer legges tollen på is og blir først iverksatt 15. desember.

SalMar mest opp

På toppen av omsetningslisten til Oslo børs lå Equinor, som gikk opp 2 prosent til 152,45 kroner. På plassen bak kom Mowi, som gikk opp 2,7 prosent. Yara International var tredje mest omsatt og økte med 0,03 prosent.

SalMar klatret mest blant de mest omsatte selskapene, med en kursvekst på 6,7 prosent. DNB gjorde det svakest, med et fall på 0,5 prosent.

Sjømatsektoren utmerket seg mest i positiv retning og endte opp 4,3 prosent. I negativ retning var det industrisektoren som markerte seg, med en nedgang på 0,5 prosent.

Aksjekurser og oljeprisen opp

Både aksjekursene og oljeprisen steg etter nyheten om USAs tollutsettelse.

Prisen på nordsjøolje økte med 2,16 dollar og ligger på 60,73 dollar per fat tirsdag ettermiddag. Et fat amerikansk lettolje (WTI) omsettes for 56,84 dollar, som gir en økning på 1,91 dollar.

Med den siste oppturen tirsdag har hovedindeksen på Oslo Børs hatt en samlet oppgang på 0,6 prosent denne uken.

I det amerikanske markedet gikk kursene opp etter at nyheten om tollutsettelsen ble kjent. Rundt klokken 17.30 var den brede Standard & Poor 500-indeksen opp 1,3 prosent.

Dow Jones-indeksen gikk opp 2 prosent etter kunngjørelsen og var opp 1,3 prosent ved 17.30-tiden. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen steg 1,5 prosent.

Blandet dag i Europa

Tirsdag svekket den norske kronen seg med 0,07 prosent mot euro. 1 euro koster nå 10,01 kroner. Mot amerikanske dollar styrket kronen seg med 0,2 prosent, og det innebærer at 1 dollar koster 8,92 kroner.

Den siste uken har kronen falt 0,5 prosent mot euroen og 0,3 prosent mot dollaren.

For de viktigste børsene i Europa ble det en blandet dag. I Frankfurt steg den tyske DAX-indeksen med 0,6 prosent, mens indeksen CAC 40 i Paris klatret 1,1 prosent. Ved 17.30-tiden lå Londons FTSE 100-indeks an til å stige 0,4 prosent.

I Asia stengte Nikkei-indeksen i Tokyo ned 1,1 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong endte med en nedgang på 2,1 prosent. ©NTB

(©NTB)