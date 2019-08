Sprintløper på langrennslandslaget Sondre Turvoll Fossli (26) fikk mandag formiddag hjertestans.

Han fikk raskt livreddende førstehjelp og ble kjørt til Oslo Universitetssykehus, skriver Norges Skiforbund i en pressemelding.

– Sondre følges tett opp av hjertespesialister på sykehuset og har det etter forholdene bra, sier medisinsk ansvarlig Ola Rønsen i Skiforbundet, som selv har besøkt Fossli på sykehuset.

– Han er selvsagt svært glad for at han kom fra dette med livet i behold. Det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser hendelsen vil ha for videre satsing som topputøver, sier Rønsen.

Familien Turvoll Fossli ber om forståelse for at de ikke ønsker å kommentere dette ytterligere i media utover pressemeldingen fra Norges Skiforbund.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen forteller at laget er preget av nyhetene om hjertestansen.

– Det kom som et sjokk på meg og resten av laget. Jeg håper det går bra på alle måter, sier han til TV 2.

Turvoll Fossli tok sin foreløpig eneste verdenscupseier på sprinten i Ruka i 2016.

Flere norske idrettsfolk er tidligere rammet av plutselig hjertestans, noen ganger med tragisk utfall. Norsk idrett mistet i fjor den tidligere langrennsløperen Ida Eide. Hun fikk hjertestans under et mosjonsløp.

Svømmeren Alexander Dale Oen døde under en treningsleir i USA i 2012. Han ble akutt hjertesyk etter en økt, og livet sto ikke til å redde.

Syklisten Bjørn Stenersen fikk et illebefinnende og døde under et ritt i Trondheim i 1998.

Fotballprofilen Ståle Solbakken segnet om på en trening med FC København i 2001 mens han var aktiv, men han fikk raskt hjelp av klubblegen og kom unna hendelsen uten skader.

I 2011 stoppet hjertet til Branns-spiller Carl-Erik Torp å slå under en kamp mot Sogndal. Han fikk umiddelbart legehjelp og klarte seg godt fra den dramatiske situasjonen.

(©NTB/TV 2)