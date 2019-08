Gravlegges ved fetteren som ble drept på Utøya

Tirsdag tok hundrevis av mennesker et siste farvel med 33 år gamle Ingrid Aune i Hommelvik kirke.

Malvik-ordføreren og kjæresten Eivind Olav Kjelbotn Evensen mistet livet da fritidsbåten de satt i, kjørte på et skjær utenfor Namsos i Trøndelag for 12 dager siden.

Kirken var fylt til randen, og et hundretalls mennesker fulgte begravelsen fra storskjerm utenfor.

– Noe helt spesielt

Flere sentrale politikere fra Arbeiderpartiets ledelse var tilstede, deriblant partileder Jonas Gahr Støre som selv talte i kirken.

– Vi er mange som sørger nå, over hele landet. Men ikke minst i Arbeiderpartiet og AUF. Ingrid var mer enn en ung kvinne som døde, Ingrid var noe helt spesielt. Hun gjorde inntrykk på alle som møtte henne, hun var full av energi, entusiasme og engasjement. Ingrid var så lett å like, og ta på alvor. Men nå er det sorg som fyller oss, sa Støre.

Etter begravelsen sa partilederen at han opplevde det som veldig sterkt å tale i begravelsen.

– Det er ord som skaper bilder i mitt hode og hjerte, og som treffer meg veldig sterkt, sier Støre til TV 2.

– Hele partiet sørger

Ap-lederen forteller at møtene med Ingrid har vært mange, og at 33-åringen er en han har kjent gjennom mesteparten av sitt politiske liv.

– Hele partiet vårt sørger, og jeg er leder av partiet. Det gjør noe med meg å stå der, på en dag som mange opplever som tung, sier Støre videre.

Ingrid Aune opplevde selv å miste fetteren sin på Utøya 22. juli. Nå, åtte år senere, gravlegges hun ved siden av ham ved Hommelvik kirke.

Til tross for at tapet av den unge ordføreren har satt dype spor i partiet, sier Støre at det blir fint å sette i gang valgkampen igjen.

– Vi sa det til hverandre den dagen vi fikk denne forferdelige nyheten, at denne valgkampen skal vi vie til Ingrid. Er det et menneske som hadde vært høyt og lavt i møtet med alle, så hadde det vært Ingrid, sier Støre.

Valgkamp i Ingrids ånd

Mandag startet han valgkampen for alvor, da Arendalsuka ble satt i gang. Men valgkampens første partilederdebatt ble helt spesiell for Støre.

– Det pleide alltid å komme en SMS fra Ingrid hvor hun ønsket meg lykke til, men den kom ikke i går. Men på en måte var den der likevel, for hun hadde ønsket at vi drev valgkamp for det hun trodde på, sier partilederen.

Også nestleder Hadia Tajik hadde tatt turen til Hommelvik kirke for å minnes venninnen og partikollegaen Ingrid Aune.