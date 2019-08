Lørdag var Philip Manshaus (21) på vei inn på al-Noor Islamic Center i Bærum bevæpnet med flere våpen.

Flere skudd ble avfyrt, og påtalemyndigheten mener han hadde som mål å gjennomføre et terrorangrep.

Men to menn i 60-årene skapte problemer for 21-åringen.

Mohamed Rafiq og Mohamed Iqbal fikk stanset ham. Rafiq overmannet ham, mens Iqbal slo. Manshaus var tydelig preget av møtet med de to da han møtte i retten mandag.

Nå er det startet en innsamlingsaksjon på Spleis.no. Målet er å sende de to på Pilegrimsreise til Mekka. På under et døgn er det samlet inn 88.000 kroner fra over 400 givere.

– Folk gir alt fra 8 til 1.200 kroner, og alt er perfekt, alt hjelper. Jeg startet innsamlingsaksjonen fordi jeg er svært takknemlig for den innsatsen de har gjort, og nå er det lavterskel for folk å bidra med det de kan, sier Elisabeth Norheim, som startet innsamlingsaksjonen.

Oppsto basketak

TV 2 har snakket med sønnen til Rafiq. Han forteller at faren ble igjen i moskeen lørdag etter at bønnen var over, og at de fleste hadde dratt hjem på det tidspunktet da Manshaus kom til stedet.

– Det var tre personer igjen i moskeen da de plutselig hørte skyting. De visste ikke hvor mange gjerningsmenn som var utenfor og gikk derfor ikke ut. Han som skjøt kom inn fra sideinngangen, sier sønnen.

Han sier at faren, som var pensjonert fra Pakistan Air Force, sto like ved da Manshaus kom inn, og gikk mot ham.

– Det oppsto et basketak og far klarte å lege ham i bakken. Han sier at han plutselig fikk masse krefter og styrke. Egentlig hadde han fastet denne dagen så kroppen hadde ikke mye energi. Han holdt på alene før de andre kom og hjalp til, sier han.

Rafiq hadde operert øyet sitt og gjerningsmannen stakk en finger ganske langt inn i akkurat det øyet. Likevel slapp han ikke taket.

– Det hele varte i 20 minutter før politiet kom, sier sønnen til TV 2.

– Bør hedres

Heltene selv, derimot, vet foreløpig ikke om at det samles inn penger til dem.

– De er ikke orientert om dette. Men det er klart at disse to er helter som trenger all den støtten de kan få, sier advokat Abdul-Satar Ali, som bistår de to.

Etter det TV 2 kjenner til finnes det flere andre innsamlingsaksjoner for de to, blant annet i muslimske kretser og blant bekjente av dem. Alt med mål om å sende heltene på Pilegrimsreise.

I Islam er pilegrimsreise til Mekka en av de fem søylene, og noe av det største du kan gjøre.

– Å sende vedkommende på Pilegrimsreise er noe av det største du kan gjøre for en muslim, og det er svært kostbart, sier Norheim, som tror innsamlingen vil nå målet på 110.000 kroner ganske raskt.