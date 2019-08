Sommeren til Bury F.C. har vært et mareritt. Klubben rykket opp til League One i mai, på tross av en - allerede da - skakkjørt økonomi.

– Det var helt utrolig at det gikk i mai, vedgår livslang supporter John Raftery til TV 2.

– Men vi klarte ikke juble skikkelig. For vi visste om problemene som hang over oss, legger han til.

Nedtur på nedtur i sommer

Det hadde John rett i. Sommeren kom, og problemene hopet seg opp. Spillerne har flyktet til andre klubber. Ansatte har fått fyken. Lønn har blitt holdt tilbake, og treningskampene har blitt spilt med nesten bare prøvespillere. I tillegg har leieavtalen med Manchester City om treningsanlegget blitt sagt opp.

John lever i uvisshet.

KJEMPER: John Raftery har fulgt klubben i mange år, og er grunnen til at mange nordmenn har falt for Bury.

– Jeg våkner opp hver eneste dag og tør nesten ikke sjekke mobilen. Har jeg en fotballklubb, eller ikke?

Ligaen (EFL) har gjennom hele sommeren krevd at klubben, og eier Steve Dale, skal gi nok dokumentasjon på hvordan Bury vil bli finansiert. Fristene har blitt brutt i jevn takt, og kamp etter kamp har blitt avlyst.

Ond sirkel

I dag tidlig skulle styret egentlig ha måttet vise fram dokumentasjon for å redde lørdagens seriekamp mot Gillingham. Foreløpig vet ikke John eller supporterleder Dave Giffard om det er blitt gjort:

– Det er null kommunikasjon, og nå er det som en ond sirkel, fordi vi selger hverken drakter eller sesongkort, så pengene kommer ikke inn heller.

Når TV 2 besøker Gigg Lane mandag er det like melankolsk stemning på parkeringsplassen, som på kirkegården noen hundre meter unna. Supporterbutikken reklamerer fortsatt med fjorårets drakter, og søppelet er ikke plukket opp siden april.

GIGG LANE: Forlatt og glemt. Det er lite utenfor Gigg Lane som minner om at League One-sesongen allerede er godt i gang.

Som om et helt fotballsamfunn bare har sluppet alt de har i hendene, og dratt.

Supporter strigråt

– Hvis Bury blir borte, er det som et dødsfall i familien, mener Dave Giffard. Nylig hadde han et emosjonelt møte med en supporter:

– Han skulle fornye sesongkortet, og plutselig står en 60 år gammel mann foran meg og gråter som en unge. Det gjør inntrykk.

Klokken tikker for Bury-fansen. Tirsdag bekrefter klubbeier Steve Dale til TV 2 at han planlegger å selge klubben til en konkret budgiver, men at han ikke vil kommentere klubbens håndtering av fans og ansatte ytterligere.

Fortsatt må den økonomiske dokumentasjonen på plass. Og ikke minst spillerne. Men dette er kanskje den eneste livsbøya et av verdens eldste fotballklubber får i kampen om å overleve.