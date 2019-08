Hele 16 nye norske filmer får premiere på kinoer landet over denne høsten. Tirsdag ble de presentert på Filmens hus i Oslo.

Blant disse er filmen «Disco» av regissør Jorunn Myklebust, hvor Skam-stjerne Josefine Frida Pettersen har hovedrollen.

Pettersen ble internasjonalt kjent etter å ha spilt Noora i fenomenet SKAM.

Ventet på den perfekte rollen

– Drømmen vil jo alltid være å møte en regissør, lese et manus, eller se en karakter der man føler at man kan ofre alt, gå inn med hele meg, og føle at tiden står stille. Den følelsen fikk jeg allerede etter å ha lest et par scener, sier Pettersen på presentasjonen.

Hun spiller Mirjam som er den vakre stedatteren til pastoren i Friheten. En jente som er verdensmester i freestyle diskodans, leder av frikirkens ungdomsgruppe, og med i et kor. Men så begynner tvilen å komme, og hun klarer ikke å danse lenger. I stedet for begynner hun å lete etter svar i en fundamentalistisk menighet.

Krevende psykisk og fysisk

Selv forteller Pettersen at det var en svært krevende rolle.

– Det var vanskelig både psykisk og fysisk. Men jeg følte meg trygg, og kunne gå inn med hele meg.

«Disco» er allerede tatt ut til to filmfestivaler internasjonalt. Den får verdenspremiere ved Toronto filmfestival i september, før den skal videre til sin europeiske premiere ved San Sebastian filmfestival to uker senere.

I Norge har den premiere 4. oktober.

«Disco» er den andre filmen Jorunn Myklebust Syversen lager sammen med produsent Maria Ekerhovd i Mer Film.