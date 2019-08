Ødegaard: – Madrid er tydelige på at det er jeg som bestemmer

Etter flere vellykkede låneopphold var det knytt stor spenning til om Martin Ødegaard ville bli solgt fra Real Madrid eller om han ble sendt ut på et nytt lån.

Det endte med det siste og en låneavtale med La Liga-klubben Real Sociedad.

I podkasten LaLigaLoca forteller drammenseren om at det er han som står for valgene om fremtiden hans.

– Alle folkene rundt meg er veldig tydelig på det. Det er jeg som bestemmer, Madrid også, de er veldig tydelige på at det er jeg som bestemmer. Det er jeg som velger og føler hva som er best for meg. Alle rundt meg inkludert Madrid har vært veldig tydelig på at det er jeg som tar valgene, sier Martin Ødegaard.

Den blonde gutten vi først så med draktnummer 67 i Strømsgodset har nå blitt 20 år og forteller at de har brukt mye tid på å ta det valget som føles mest riktig.

Før en enighet med La Real ble klar reiste Ødegaard på besøk til klubben for forsikre seg at dette var rett vei videre.

– Nei, det er for å være så sikker som mulig. Da jeg gikk fra Strømsgodset var det et veldig stort steg og et veldig viktig steg, følte jeg. Det er viktig å gjøre alt for å ende opp der som er det beste, og jeg følte det var veldig viktig nå, og jeg føler dette valget var enda viktigere igjen. At jeg da kan gjøre det med alle fakta på bordet og alle følelser, treffe folk og snakke med folk. Det er noe annet å sitte å prate med folk enn å høre det via Bjørn Tore som er min agent. Så det var for å være så sikker som mulig, forklarer drammenseren.

Allerede etter bare en måned i den spanske klubben har Martin Ødegaard funnet seg godt til rette. 20-åringen er den som har spilt flest minutter for Real Sociedad i sesongoppkjøringen og har fått gode svar på hvor han ønsker å spille på banen.

– Man er aldri garantert spilletid, at folk tenker at man går til den klubben fordi man forventer at man får det, slik er det ikke. Man må prestere om man skal spille, slik er det overalt på alle nivåer. Klubben har vist interesse for meg og var tydelige på at de ønsket meg. Så jeg føler meg trygg på at de ønsker å satse på meg, ellers hadde jeg ikke kommet hit. Det er jo hovedgrunnen til at jeg er. Jeg fikk den følelsen at de ønsket meg, forteller Ødegaard.

– Jeg må jo le litt når jeg ser tilbake på det

Martin Ødegaard ble et navn på alles lepper det han ble presentert som Real Madrid-spiller som femtenåring. Nå fem år senere forteller at han ser tilbake på den surrealistiske episoden og at han sliter med å holde igjen latteren.