Onsdag morgen holdt Petter Stordalen en pressekonferanse i Helsinki i Finland. Der annonserte han sitt siste oppkjøp –luksushotellkjeden Kämp Collection Hotels.

I en pressemelding uttaler Petter Stordalen at avtalen er en av de viktigste i hans karriere.

– Viktig deal

– Kjøpet av Kämp Collection Hotels er en milepæl for både selskapet og meg selv, og er en av de viktigste dealene jeg har gjort i hotellbransjen, sier Stordalen.

– Nordic Choice Hotels skal være et nordisk hotellkonsern, og som ny eier av Kämp Collection Hotels blir vi for alvor en viktig nordisk spiller, sier han.

Kjøpet beskriver Stordalen som en institusjon i Helsinki, og mener Kämp Collection Hotels sin samling av hoteller har en unikhet og særegenhet som det globale hotellmarkedet knapt har sett maken til.

– I tillegg er verdiene de står for og kulturen blant ansatte en perfekt match for Nordic Choice Hotels. Vi er både stolte og ydmyke over å skulle drive Kämp Hotels videre og ønsker å bevare de flotte tradisjonene som merkevarene representer, sier Stordalen.

550 ansatte

Hotellkjeden har til sammen 1406 hotellrom, samt 350 i rom i pipeline, 17 restauranter og mer enn 550 ansatte.

– Kjøpet av Kämp Hotels styrker vi vårt tilbud av premium-hoteller i Norden, sier administrerende direktør i Nordic Choice hotels, Torgeir Silseth i pressemeldingen.

Han mener Finland og Helsinki er i vinden som aldri før.

– I tillegg til å ha verdens lykkeligste innbyggere, er Finland kåret til det mest grønne, stabile, frie og tryggeste landet på kloden. Med kjøpet av Kämp Collection Hotels knytter vi de Nordiske landene enda tettere sammen, og har som mål å bidra til å øke Finlands attraktivitet som reisedestinasjon både i Norden og internasjonalt, sier Stordalen.

Kjøpet av Kämp Collection Hotels skal behandles av konkurransemyndighetene i Finland høsten 2019.