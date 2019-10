Med den siste avgiftsendringen som trådte i kraft 1. juli, kan personbiler som er minst 20 år gamle importeres avgiftsfritt til Norge. Dermed ble aldersgrensen for veteranbiler i praksis flyttet fra 30 år til 20 år..

Etter dette kan derfor en 1999-modell nå faktisk bli definert som veteranbil.

Resultatet lot ikke vente lenge på seg – i juli måned kom ikke mindre enn et 60-tall avgiftsfrie Chevrolet Corvette til sine nye eiere i Norge, og det kom også et anseelig antall av andre edle merker som hadde passert 20-års grensen.

Det er en velkjent sak at bilinteresserte nordmenn har et stort hjerte for veteranbiler. Dette bekrefter også direktør Eirik M. Håstein, produktdirektør motor i Finn.no.

Flest Chevrolet

– 15.000 veteranbiler ble annonsert på Finn i fjor. I første halvår i år var antallet nærmere 5.200 slike biler, og så langt i år har vi registrert godt over 150.000 fritekstsøk etter veteranbil på siden, forteller han.

For tiden ligger det nærmere 1.650 veteranbiler som er minst 30 år gamle til salgs på Finn. Prisene varierer fra 6.000 – 7.000 kroner opp til rundt 3 millioner, og det er ikke langt mellom godbitene. Tre merker dominerer i antall: Chevrolet med 241 biler, Mercedes med 202 og Ford med 197. Men det er også solide 129 Volvo og 99 Volkswagen.

Amerikanske biler utgjør en relativt stor andel av de tilbudte veteranene, nok en bekreftelse på at interessen for amcars er høy her i landet.

Denne 1960 Corvette Convertible er også et smykke. Skjermdump fra Finn.

1974 Rover 2200 TC

Akershus er området med de fleste tilbudene – 201. Men det er god fart i veteranbil-annonseringen også i Østfold (155 biler), Rogaland (145), Trøndelag (139) og Buskerud (129).

Av karosserityper er det klart flest coupéer (469) og sedaner (431). De aller fleste tilbudte bilene har bensinmotor – bare et lite antall er dieselbiler. Av drivverk dominerer manuell girkasse (940), mens 682 biler har automatgir.

Flytter vi veteran-grensen i takt med avgiftsendringen, til 20 år, øker antallet tilbudte biler til rundt 3.600.

Det er med andre ord mye å velge i om du er på jakt etter en spesiell bil. Er du veldig anglofil, kan kanskje en 1974-modell Rover 2200 TC-P6 til beskjedne 5.000 kroner være et spennende prosjekt? Oppgitt kjørelengde er bare 48.000 km.

«Det er litt arbeid med å sette den i fullgod stand, men et godt emne for den rette person,» står det blant annet å lese i annonsen. Og når en slik modell er strøken, er det en virkelig flott bil!

En vakker 1931-modell Cadillac LaSalle er en sjeldenhet i dag. Denne står hos Hellestø Bilpaviljongen. Skjermdump fra Finn.

Stutz i Son

Ellers spenner utvalget fra noen få tusenlapper opp til den virkelige «kongen på haugen», som er en 1928-modell André Stutz BB 5 pass. Speedster, som ligger ute til den nette sum av kr. 2.990.000,-.

Bilen, som har tilbakelagt beskjedne 1.000 km, står til salgs hos Soon Bil & Båt i Son.

– Hittil har det vært over 200.000 treff på annonsen, men bilen er foreløpig ikke solgt, sier Dag Oppegaard i Soon Bil & Båt til Broom. Han har tidligere drevet flere bensinstasjoner, og tilbringer nå tilværelsen med å selge klassiske biler.

Bilen kjøpte han i Danmark i 1995, og den gjennomgikk en total restaurering ned til minste skrue i perioden 1995 – 2005 av Minnesund Autoservice og Jon S. Braaten.

Fant den i Danmark

– Dette er en av Norges aller mest gjennomførte restaureringer, og bilen er et blikkfang i enhver sammenheng. Nå håper vi at den blir i Norge, og får en eier som virkelig vet hva dette er, sier Dag Oppegaard, som etter 24 år vurderer å selge dette praktstykke på grunn av andre prioriteringer.

Bilen har en variert bakgrunn, for å si det forsiktig. Ny ble den kjøpt som administrasjonsbil til et bryggeri i Belgia. Under krigen ble den bygget om til lastebil, og gikk fortsatt for bryggeriet. Karosseriet var blitt tatt vare på, og ble gjenforent med understellet etter krigen.

Oppegaard kom over bilen i bilsamlingen på Aalholm Slott i Danmark i 1995, og det var et ganske nedslitt eksemplar som kom til Norge dette året.

Det er mange Ford Mustang å velge i på Finn for tiden. Dette er en 350 GT, som står hos Mobakk Bil & Service i Våler i Solør. Skjermdump fra Finn.

«Unik Corvette Convertible 1960»

– 1928 Stutz BB 5 pass. Speedster har en 4,9 liters bensinmotor med 150 hk, manuell girkasse og bakhjulsdrift. Bilen er en kabriolet med plass til fem personer, og egenvekten 2.031 kg, forteller Oppegaard.

Stadig amerikansk, men atskillig nyere, er en lekker Chevrolet Corvette 4,6 V8 Cabriolet fra 1960. Den har 31.000 km på telleren, og ligger ute hos Autostrada til 899.000 kroner. Motoren er en V8 på 4,6 liter med 234 hk, og drivlinjen er så klassisk som den får blitt: Manuell girkasse og bakhjulsdrift.

«Unik Corvette Convertible 1960-mod 4.6 l V8 som yter 234 hk. Denne er balsam for sjelen, og bør virkelig sees,» fastslår Autostrada i annonsen.

Eller er det mer enn nok til å få tennene til å løpe i vann hos bilglade, se bare her:

1967 Maserati Ghibli, 142,437 km – kr. 2.190.000

1967 Jaguar D-Type Replica, 40.000 km – kr. 1.450.000

1968 Mustang Fastback Eleanor Shelby GT 500 – kr. 1.390.000

1931 Cadillac LaSalle 345A, 144.800 km – kr. 1.150.000

Ellers bugner listen av diverse årganger Corvette, Mustang, Jaguar, Porsche og Mercedes-Benz – også til langt hyggeligere priser enn eksemplene over.

